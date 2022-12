Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, uniti dal 1987/ Figlia Maria: “successo più grande”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi insieme da più di 30 anni

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 22 dicembre, di Oggi è un altro giorno. I due ballerini stanno insieme da più di 30 anni: “Debuttai in teatro a 18-19 anni, ma Enzo Paolo Turchi lo incontrai nel 1983 dopo il ‘Bagaglino’. Mi indicarono il suo nome e lo scritturai come coreografo”, ha ricordato la ex gieffina a S’è fatta notte. Nello studio di Maurizio Costanzo e Pino Strabioli, il coreografa ha ricordato il primo incontro con la futura moglie: “Ci incontrammo al teatro ‘Brancaccio‘ e lei mi chiese se volessi fare delle coreografie per lei. Avevo davanti questa donna ‘bona’, non la conoscevo… Vidi un suo spettacolo e inizialmente mi rifiutai, in quanto non pensavo di riuscire a dare il mio contributo. Tuttavia, lei dopo un po’ è tornata da me e mi ha chiesto di fare una tournée. Ho accettato”.

Enzo Paolo Turchi: "persi due sorelline durante guerra"/ "Mia madre impazzì"

Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Dopo tanti anni di matrimonio Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono diventati genitori di Maria nel 2013, nel giorno di San Valentino. “A un primo impatto somiglia a Enzo Paolo, poi quando inizi a parlarle intravedi in lei una piccola Carmen. Maria è stato il più grande successo della nostra vita. Lei è sempre venuta con noi anche agli impegni lavorativi, non ha mai avuto una baby sitter. È affabile, non ha paura di niente, si butta. Ha studiato un po’ pianoforte, ma ora suona la batteria: è diventata rock”, ha detto Carmen Russo su Rai 1. All’età di 40 anni Carmen Russo ha scoperto di avere le tube chiuse e la fecondazione assistita è stata inevitabile: “Ho iniziato otto anni fa, è stato un percorso lungo fatto anche di momenti di gioia e di speranza”, ha detto a Verissimo poco prima della nascita di Maria, avvenuto quando aveva già 54 anni.

LEGGI ANCHE:

Carmen Russo cade al matrimonio di Francesca Cipriani/ Gaffe sella showgirl, inciampa in Chiesa e…Alfonso Signorini, polemica con Carmen Russo/ "Mentre balli al GF Vip, sei in onda da Costanzo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA