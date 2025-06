Come hanno superato le crisi Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo? La coppia si ama da quarant’anni e non smettono di stupire

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più amate d’Italia: hanno fatto tanti reality quante le coreografie in giro per il mondo dove sono apprezzati sia come ballerini sia come coreografi. Un amore lunghissimo, descritto in anni e anni di interviste, e di profonde crisi non ce ne sono state, anche se nell’ultima edizione del GF i fan hanno tremato eccome.

Enzo Paolo Turchi: “Papà andò via quando ero piccolo, ricordo solo che picchiava mamma”/ “Mi nascondevo…”

Chi si ricorda di quando il ballerino è stato concorrente del reality show di Alfonso Signorini e ha fatto capire di essere in crisi con la moglie perché aveva paura che un giorno potesse stancarsi della sua presenza e lui si ritrovasse da solo a ricominciare una nuova vita. Per fortuna la crisi è stata superata.

Carmen Russo e il battibecco con il marito Enzo Paolo a La volta buona

In una delle ultime puntate de La volta buona su Rai1 sono stati ospiti Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi dove hanno parlato di crisi di coppia. Ne hanno avute? Sì, come tutte le coppie, ma l’uomo ha confessato quanto segue: “Il problema è che io soffro, lei no, questa è una crisi a metà”.

Carmen Russo gelosa di Enzo Paolo Turchi e Matilde Brandi: “Salito il sangue al cervello!”/ Cosa è successo?

E il coreografo ha continuato col dire che “sto male per lei tutti i giorni perché non è mai contenta” e come ha replicato la moglie Carmen? Gli ha chiesto come mai pensasse di non essere contenta dato che sono sposati, felici e innamorati, da quarant’anni. Nella stessa puntata l’uomo ha ballato il tuca-tuca con Samanta Togni, a cui ha tolto la giacchetta, il tutto davanti gli occhi attenti della moglie.