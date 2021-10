Carmen Russo e Jo Squillo, doccia hot al GF Vip/ Massaggio alle “ciapet di Jo”…

Carmen Russo e Jo Squillo nel corso della diretta quotidiana dalla Casa del Grande Fratello Vip 2021 si sono rese protagoniste di una doccia hot. Le due si sono infatti “lavate a vicenda” nella vasca da bagno, indossando entrambe un due pezzi che ha messo in risalto le loro forme. A rendere l’atmosfera più leggera ci ha pensato la moglie di Enzo Paolo Turchi, la quale ha effettuato un lungo massaggio con risciacquo alle terga di Jo, asserendo ad alta voce: “Le ciapet, le ciapet di Jo Squillo”, con quest’ultima che indossava in testa una cuffia da bagno per evitare che i suoi capelli potessero bagnarsi.

Michelle, figlioccia Jo Squillo/ "Sei fortissima! Continua a insegnare la sorellanza"

Un momento di grande intimità tra le due, che testimonia il legame solido che le unisce e che è stato arricchito da frasi che hanno denunciato reciproche attenzioni. In particolare, nella diretta si è udita nitidamente Jo premurarsi nei confronti di Carmen: “Non prender freddo tu”. A quel punto, Carmen ha replicato all’amica e coinquilina, dicendo che avrebbe immediatamente provveduto a risciacquarsi.

JO SQUILLO/ Figlioccia rompe col fidanzato, lei piange: "lo sceglieremo insieme"

CARMEN RUSSO E JO SQUILLO, DOCCIA BOLLENTE AL GF VIP: ALLEATE ANCHE “CONTRO” KATIA

Il siparietto hot della vasca da bagno tra Carmen Russo e Jo Squillo, agevolato anche da alcune inquadrature della regia che hanno lasciato decisamente poco spazio all’immaginazione, ha testimoniato, sottolineavamo in precedenza, il legame sincero che unisce le due donne, le quali nella Casa, seppur in momenti diversi, si sono ritrovate a scontrarsi ambedue con Katia Ricciarelli, seppure per motivazioni differenti.

Anzi, in realtà i primi scontri tra Jo e Katia sono sorti proprio in relazione alla polemica a distanza tra l’ex dolce metà di Pippo Baudo, che si erano scambiate offese e insulti. In questa lite, Jo Squillo era intervenuta per prendere le parti a Carmen, sottolineando come lei non avesse ravvisato nelle sue parole insinuazioni pesanti nei confronti della cantante lirica.

ENZO PAOLO TURCHI E MARIA, MARITO E FIGLIA CARMEN RUSSO/ Attacco a Katia Ricciarelli!

© RIPRODUZIONE RISERVATA