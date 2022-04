Carmen Russo e la figlia Maria Turchi/ “Lei è il mio successo più grande”

Carmen Russo può vantare una carriera lunghissima e ricca di soddisfazioni, che ha avuto il suo apice negli anni ’80, periodo in cui era una delle stelle di “Drive In“. A questo è riuscita ad affiancare anche l’attività da attrice, che l’ha portata a essere protagonista di quelle che venivano definite le “commedie sexy all’italiana”, al fianco di Lino Banfi e Alvaro Vitali, oltre ad avere avuto modo anche di recitare in teatro con Walter Chiari). E non sono mancate le esperienze all’estero, in Spagna in modo particolare, dove ha avuto modo di collaborare con Telecinco.

Enzo Paolo Turchi, chi è il marito di Carmen Russo?/ Una lunga carriera ma "una pensione da fame"

A renderla orgogliosa c’è anche il lunghissimo matrimonio con Enzo Paolo Turchi, che lei ama come il primo giorno, come è apparso evidente a tutti i telespettatori del “Grande Fratello Vip”. Il matrimonio è stato poi coronato dall’arrivo della loro bambina, Maria, che entrambi adorano. Per la showgirl essere diventata mamma ha rappresentato il coronamento di un sogno.

Finale Grande Fratello Vip 2022, le prove/ Carmen Russo guida le danze: Basciano…

Carmen Russo e l’amore per Maria: un desiderio realizzato

Carmen è diventata mamma a 53 anni, scelta che l’aveva portata a subire non poche critiche da parte di chi riteneva questa decisione poco consona. Molti, infatti, erano arrivati a definirla una “mamma-nonna” proprio perché era riuscita a restare incinta quando ormai non era più giovanissima, ma lei ha difeso strenuamente quanto fatto e l’amore che la lega alla sua Maria è la dimostrazione di come non avesse sbagliato.

E ora che la piccola ha otto anni lei non nasconde quanto sia l’orgoglio di lei e papà Enzo Paolo Turchi, che fanno il possibile per trascorrere tutto il loro tempo libero con lei: “Sono stata felice nella vita, ho fatto tante cose belle, ho realizzato il mio sogno di bambina, però il mio successo più grande è lei, mia figlia – ha detto lei a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Maria è il senso della vita, se sono un po’ giù la guardo e trovo la forza per andare avanti. Lei è la vita che continua. Io sono arrivata ai 40 anni senza accorgermene, ho capito solo allora che forse c’erano dei problemi, perché noi non abbiamo fatto niente per evitare di avere un bambino. Facendo poi delle visite abbiamo capito che poteva aiutarci solo la fecondazione assistita”.

"Nathalie Caldonazzo? Una mitomane"/ L'attacco di Carmen Russo "Fa di tutto per..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA