Carmen Russo/ È la grande stratega di questo Grande Fratello Vip 2021?

Carmen Russo nella casa del Grande Fratello Vip lontana da tensioni e conflitti

Carmen Russo ha fatto il suo ingresso trionfale nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Manila Lazzaro. Alla domanda del presentatore sulle sue sensazioni, la ballerina lei ha risposto di sentirsi carica e pronta ad affrontare questa nuova avventura. Si è mostrata cordiale e gentile nei confronti dei suoi colleghi e propensa a conoscerli meglio. Durante il momento delle nomination, Carmen Russo ha fatto il nome delle tre principesse. Ricordiamo che per la Russo non è la prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip: ha fatto già parte del cast della seconda edizione del Grande Fratello Vip, entrando però a gioco iniziato e restando in casa pochi giorni. Nei primi giorni dentro la casa la showgirl si è mostrata paziente e disponibile con tutti, non sembra nutrire particolari antipatie nei confronti degli altri inquiline. Sarà una strategia?

Tante chiacchiere e nessuno scontro, tutta strategia?

Nel corso della prima puntata Carmen Russo è apparsa serena e solo desiderosa di iniziare. Il pubblico, stando ai commenti della pagina ufficiale del Grande Fratello su Facebook, è diviso: da un lato c’è chi la apprezza e dall’altro ci sono persone che esprimono disappunto circa la sua partecipazione. Dentro la casa, Carmen Russo si presta a ogni attività con entusiasmo e impegno, dallo sport mattutino alle faccende più comuni, come l’utilizzo del ferro da stiro. Si diverte e parla con chiunque e non ha dato adito sin ora a nessuna forma di attrito e di polemica con gli altri inquilini. Come accoglierà in nuovi concorrenti che entreranno in casa questa sera, venerdì 17 settembre? Davanti alle telecamere, il suo modo di fare è quello di una donna esperta dei tempi della televisione e per niente imbarazzata.

