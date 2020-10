Carmen Russo è Madonna/ Flop l’esperienza a Tale e Quale Show 2020?

Carmen Russo è Madonna a Tale e Quale Show 2020

Carmen Russo è Madonna nella nuova puntata di Tale e Quale Show e questo sicuramente non la aiuterà, nei siamo certi. La showgirl non naviga in buone acque visto che è sempre relegata all’ultimo posto in classifica e cantare e ballare nei panni della regina del pop non la aiuterà, anzi. L’unica nota positiva nelle sue esibizioni è la possibilità di mettere in campo sempre le sue doti da ballerina ma nient’altro visto che è complicato cantare e ballare soprattutto per chi non ha fatto del canto il suo punto di forza. I giudici continuano a criticarla e c’è davvero il rischio che navigando sempre negli ultimi posti della classifica, il suo destino sia ormai segnato. Carmen Russo però continua a divertirsi e si dice entusiasta di questa avventura, lo sarà anche quando arriverà il mondo di chiudere i conti e lasciare ai bordi chi non ha convinto? Lo scopriremo solo nella nuova puntata di Tale e Quale Show in onda questa sera.

Carmen Russo toppa in intonazione anche nei panni di Sophia Loren

Ma quale è stato il risultato della scorsa settimana quando Carmen Russo si è presentata sul palco nelle vesti di Sophia Loren a Tale e Quale Show? Ancora per lei voti un po’ bassi e un altro ultimo posto in classifica. Prima di andare in scena vediamo il video dei suoi tentativi ed errori quando, incalzata dalla sua coach, conferma di non essere in grado di salire sul treno in cosa. Alla fine è riuscita a salire a bordo? Sembra proprio di no e tutto per via dei suoi problemi di intonazione che pesano davanti ai giudici e, soprattutto, con Loretta Goggi che comunque ha voluto ringraziarla “perché ci hai regalato un inizio friccicoso assai”. Andrà meglio questa sera?



