Carmen Russo è Raffaella Carrà/ Da Sabrina Salerno al Tuca Tuca? (Tale e Quale Show)

Carmen Russo sarà Raffaella Carrà nella nuova puntata di Tale e Quale Show in onda oggi, 2 ottobre 2020, su Rai 1. La bionda del ballo e della televisione italiana dovrà calarsi nei panni del caschetto più famoso provando a portare a casa i voti e i giudizi che non sono arrivati sabato scorso quando si è cimentata nei panni di Sabrina Salerno, un sex symbol degli anni Ottanta, chiudendo la serata con trentuno punti e con un ultimo posto in classifica. Riuscirà a cambiare le cose questa sera, magari cantando Tuca Tuca? Non lo sappiamo ancora ma quello che sappiamo è cosa è andato storto sabato scorso nonostante la fisicità prorompente sua e di Sabrina Salerno che poteva renderle un po’ simile, almeno nell’aspetto.

Carmen Russo, Tale e Quale Show: commenti negativi sabato scorso

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show Carmen Russo è stata colpita da commenti negativi sicuramente per la sua vocalità che dal vivo forse non è riuscita a rendere come dovrebbe. Il fatto di ballare sul palco, per imitare Sabrina Salerno, insieme a dei ballerini non l’ha aiutata molto e tra il fiatone e gli svarioni a livello di note e di intonazione, le cose non sono andate molto bene. La prima a commentare la sua esibizione è stata Loretta Goggi che l’ha accolta con il sorriso e con un tenero applauso facendole i complimenti per la trasformazione ‘a parte la cosa in comune che avete’ (riferendosi proprio al seno prorompente). L’ha trovata simile nelle movenze e poi l’ha ringraziata e lo stesso ha fatto Giorgio Panariello perché ballare e cantare è davvero complicato. Complimenti anche da Vincenzo Salemme almeno in confronto alla settimana scorsa soprattutto per la fisicità ammettendo però alcuni problemi vocali. L’attore invoca poi l’entrata di Enzo Paolo in studio perché la ama così tanto che sicuramente le darà la forza di dare il massimo sul palco e superare i suoi limiti. Complessivamente la trova migliorata, comunque. Lino Guanciale ha chiuso complimentandosi per la fusione ma anche per la scenografia e la messa in scena di un video anni ottanta che è stato davvero ben fatto. Carmen Russo incassa e torna al posto ma la classifica è stata comunque poco clemente con lei, questo è certo. Cambieranno le cose questa sera?

