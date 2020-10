Carmen Russo è Sheila/ Nei panni della frontman dei Sheila & Black Devotion (Tale e Quale Show)

Carmen Russo sarà Sheila a Tale e Quale Show dopo che con l’ultima performance nei panni di Raffaella Carrà ha ricevuto la penultima posizione. Tutti e quattro i giudici le hanno riservato lo stesso punteggio all’unanimità, mentre gli altri concorrenti non le hanno dato alcun punto aggiuntivo. Ora Carmen si trova in ultima posizione nella classifica generale, abbastanza staccata rispetto a Ward, ma con la possibilità di risalire la china nel corso delle prossime serate. Nella quarta puntata, la Russo si tramuterà nella storica frontman del progetto musicale Sheila & Black Devotion. Potrebbe cantare Singin’ in the Rain o Seven Lonely Days, ma di sicuro sarà un’esibizione originale e raffinata.

Carmen Russo, Tale e Quale Show 2020: così finora

La nota ballerina e showgirl Carmen Russo continua a far divertire il pubblico di Tale e Quale Show grazie ad una serie di imitazioni molto interessanti. Nel corso della quarta serata, l’artista ha dato vita ad un vero e proprio numero teatrale, trasformandosi in Raffaella Carrà. Per l’occasione, con lei è stato presente anche il marito e ballerino Enzo Paolo Turchi, che è stato oggetto del suo Tuca Tuca. Inoltre, è giunta anche la telefonata della vera Raffaella a rendere il clima ancora più gioioso in studio. Tornando all’esibizione, Ubaldo Pantani ha notato una crescita evidente di Carmen rispetto alle esibizioni precedenti, oltre a constatare il suo divertimento. Giorgio Panariello ha detto che la Russo è stata bravissima e ha fatto i complimenti anche ad Enzo Paolo. Loretta Goggi ha a sua volta visto quanto Carmen si sia liberata da stress e paura e si sia divertita molto. Vincenzo Salemme, infine, ha gradito la performance e scherzato con Turchi.

Video, nel ruolo di Raffaella Carrà





