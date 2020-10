Carmen Russo è Sophia Loren/ Ballerà e canterà “Mambo Italiano”? (Tale e Quale Show)

Carmen Russo sarà Sophia Loren nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Raiuno. Tra le protagoniste della decima edizione del programma campione d’ascolti del venerdì sera c’è anche la showgirl e ballerina che questa settimana dovrà confrontarsi con un mito del cinema mondiale: Sophia Loren. Una prova non facile per la Russo che dovrà imitare l’attrice vincitrice del Premio Oscar per la sua interpretazione nel film “La Ciociaria”. Non è ancora stata comunicata la canzone che la showgirl dovrà cantare e ballare, ma è possibile che la scelta ricada su “Mambo Italiano”, un brano famoso in tutto il mondo per essere stato la colonna sonora del film cult “Pane, amore e…”.

Carmen Russo, la sua Sheila non convince

Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020, Carmen Russo si è ritrovata a vestire i panni di Sheila & B. Devotion cantando e ballando il brano “Love me baby” del 1977. Anche questa volta la showgirl non ha brillato particolarmente nonostante l’impegno e a sottolinearlo sono anche i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme e il quarto giudice speciale Luca Argentero. Proprio l’attore è il primo chiamato a giudicare la performance della showgirl: “vocalmente questa è una gara che ormai si attesta su un livello altissimo. E’ ovvio che a livello vocale ci sono concorrenti che hanno cantato meglio, ma tu compensi questi piccoli limiti vocali con un’energia e carisma davvero invidiabili. E’ bellissimo vederti esibire”. Poi è la volta di Giorgio Panariello: “almeno ti diverti, ore di trucco. Peraltro io questo personaggio non ero ancora nato in quegli anni” – ma si sentono delle risatine di Loretta Goggi, mentre Vincenzo Salemme dice “io sono serissimo e preoccupato per te”. Panariello poi torna sul giudizio: “questi ragazzi hanno una preparazione ed estensione vocale che è difficile stargli dietro, ma ti stai impegnando molto per stargli dietro”. Giudizi non proprio esaltanti per l’esibizione di Carmen Russo che si è classificata ancora una volta all’ultimo posto della classifica finale.

Ecco il video di Carmen Russo che imita Sheila & B. Devotion





