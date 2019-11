Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ Balleranno “Dirty Dancing” a Domenica Live

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ospite di Domenica Live da Barbara D’Urso dove balleranno la celebre colonna sonora di”Dirty Dancing”. La coppia, tra le più longeve del mondo dello spettacolo, è pronta a raccontarsi: dal loro primo incontro fino alla nascita della piccola Maria. La showgirl, icona degli anni ’80, e il ballerino e coreografo che ha lavorato con Raffaella Carrà sono uniti da più di trent’anni. Hanno condiviso gioie e dolori, successi ed insuccessi, ma sono rimasti sempre uniti anche se come tutte le coppie hanno avuto i loro momenti di alti e bassi. Il loro matrimonio però ha superato sempre tutto: “se c’è qualcosa che non va, chiariamo subito, non trasciniamo nulla – ha confessato la showgirl qualche durante un’intervista rilasciata a Libero – Non c’è rancore. Mai”. Il loro primo incontro risale al 1983: in quella circostanza Carmen ricercava un coreografo per un suo spettacolo e decise di chiamare Enzo Paolo che in quegli anni era un numero uno. Ospite del programma “Io e te” di Pierluigi Diaco la Russo ha raccontato: “facevamo le serate, il pomeriggio c’era stato un incontro ravvicinato con Enzo. Eravamo in stanza e parlavamo dello spettacolo. Io ero sdraiata, lui era molto vicino e ho pensato “è fatta”. Invece mi disse: “è meglio che vada”. “Ok, gli ho detto, ci vediamo stasera”. Ho fatto lo spettacolo e subito dopo siamo rientrati in albergo, ognuno nella propria camera. Faceva caldo, aprii la finestra, mi sedetti sul davanzale e vidi che nella sua stanza c’era la luce accesa. Cominciai a lanciare i sassolini, lui venne da me e il resto è storia”.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi matrimonio: la nascita di Maria

Il matrimonio tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi procedeva a gonfie vele come la carriera di entrambi, ma ad un certo punto la showgirl si è resa conto che le mancava qualcosa nella vita. Le partecipazioni a “L’Isola dei Famosi” e “Supervivientes” l’hanno spinta a stare da sola e nella solitudine più totale ha riflettuto sul desiderio di avere un figlio. “Avevo superato da un po’ i 40 anni – ha dichiarato a Libero – prima non avevo mai tentato seriamente di restare incinta, ma nemmeno avevo mai provato di evitarlo. Ho fatto quindi degli esami e ho scoperto che avevo le tube chiuse, particolare non da poco. Pensavo fosse stress, il tipo di vita. Una sciocca”. Nonostante le difficoltà e l’età, Carmen ha deciso di provare ugualmente a realizzare il suo desiderio di diventare madre; così dopo una serie di cure, terapie ormonali e fecondazione assistita, all’età di 53 anni è rimasta incinta. L’annuncio è arrivato dalle pagine di Chi: “so che alcuni pensano che alla mia età non avrei dovuto, ma ho voluto questo bimbo con tutta me stessa. In cuor mio farò il massimo per vivere il più a lungo possibile, finché avrò aria nei polmoni. Chi vuole uccidere la mia felicità si faccia avanti”.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: “Maria è la nostra vita”

La nascita della piccola Maria ha sicuramente regalato una gioia indescrivibile alla coppia. L’arrivo di Maria li ha spinti a rinnovare il loro amore con un secondo matrimonio trasmesso nel 2015 in diretta televisiva proprio a Domenica Live. “Il tuo amore è l’essenziale, senza il quale non posso vivere, sei la mia vita, il piacere e il dispiacere, sei il divertimento, il nervosismo e la noia. Tu sei me, io sono te” le parole pronunciate dalla showgirl all’amore della sua vita. Un amore che vissuto dei momenti complicati come ha confessato proprio la showgirl da Caterina Balivo a Vieni Da Me: “una volta ho pensato di lasciare Enzo Paolo Turchi, ma chi non ha mai pensato di lasciare il marito? Durante una discussione si pensa sempre ‘Questa è l’ultima volta’. Ma i nostri litigi durano dieci minuti, neanche il tempo di fare una valigia”. Un pensiero dimenticato immediatamente, visto che la coppia è ancora oggi una delle più unite ed innamorate del mondo dello spettacolo!



