Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ “Ci godiamo Maria e ogni tanto litighiamo…”

Anche Carmen Russo e il suo storico marito Enzo Paolo Turchi, sono stati ospiti stamane di Storie Italiane su Rai Uno, ovviamente in collegamento via Skype: “Coma va? Diciamo bene – prende la parola l’ex di Drive In – siamo in casa, approfittiamo di fare cose che non facciamo mai durante l’anno per il ritmo frenetico. Maria (la loro figlia ndr) sta facendo la lezione online con la maestra e tutte le sue compagne, sta seguendo le lezioni, adesso sta facendo matematica, e le seguiamo anche noi, approfittiamo. Sta facendo le centinaia, le decine e le prime equazioni. A volte pensiamo: ma come abbiamo fatto a vivere senza Maria, come facevamo? – prosegue Carmen – Quindi adesso ce la godiamo 24 ore su 24 e vederla crescere ci riempie di gioia e ci da quel senso di responsabilità che ci fa sentire importanti. Enzo Paolo è un bravo papà, va alla grande. Noi siamo abituati a vivere assieme, ma ovviamente in questo momento qualche litigatina nasce più spesso”.

CARMEN RUSSO ED ENZO PAOLO TURCHI: “CE LA FAREMO”

Così invece Enzo Paolo Turchi: “Io in matematica andavo bene, quando ero piccolo si facevano poche cose. Mi sento in questo momento molto felice anche se sappiamo che non è un momento positivo. Stare in casa con Maria… vediamo un piccolo lato positivo in questa situazione attuale. Noi italiani siamo forti”. La Daniele incalza il ballerino e coreografo sulla vita di coppia: “Ovvio che ci sono i problemi di coppia, ma in questo momento sono felice perchè parlo un pochino anche io”. Carmen Russo invita comunque ad essere ottimisti: “In qualsiasi momento di disagio bisogna sempre trovare la luce che ci illumini, questo è importante”. Riprende la parola Enzo Paolo: “Abbiamo chiuso la nostra scuola per evitare contatti, come hanno fatto un po’ tutti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA