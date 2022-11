Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ “Lei mi accoglieva in camerino in bikini e…”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono intervenuti in qualità di ospiti a “S’è fatta notte”, trasmissione di Rai Uno condotta da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli e andata in onda nella tarda serata di lunedì 21 novembre 2022. In primis, a prendere la parola è stata l’ex gieffina, che ha rivelato: “Debuttai in teatro a 18-19 anni, ma Enzo Paolo Turchi lo incontrai nel 1983 dopo il ‘Bagaglino’. Mi indicarono il suo nome e lo scritturai come coreografo. Il primo programma importante della mia vita è stato ‘Drive In’, ma ho lavorato anche con Raimondo Vianello e con Paolo Villaggio. Federico Fellini? Fui al suo fianco per un mese e per me fu come un corso essere sul set con lui tutti i giorni”.

Poi, in studio è arrivato anche Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo ha prontamente parlato della loro figlia, Maria: “A un primo impatto somiglia a Enzo Paolo, poi quando inizi a parlarle intravedi in lei una piccola Carmen. Maria è stato il più grande successo della nostra vita. Lei è sempre venuta con noi anche agli impegni lavorativi, non ha mai avuto una baby sitter. È affabile, non ha paura di niente, si butta. Ha studiato un po’ pianoforte, ma ora suona la batteria: è diventata rock”.

CARMEN RUSSO ED ENZO PAOLO TURCHI, LEI: “ERO GELOSISSIMA DI LUI”

Successivamente, a “S’è fatta notte”, Enzo Paolo Turchi ha ripercorso mentalmente il suo primo incontro con Carmen Russo: “Ci incontrammo al teatro ‘Brancaccio‘ e lei mi chiese se volessi fare delle coreografie per lei. Avevo davanti questa donna ‘bona’, non la conoscevo… Vidi un suo spettacolo e inizialmente mi rifiutai, in quanto non pensavo di riuscire a dare il mio contributo. Tuttavia, lei dopo un po’ è tornata da me e mi ha chiesto di fare una tournée. Ho accettato”.

Di Carmen Russo “mi ha colpito molto la persona, più che la donna o la ballerina – ha asserito Enzo Paolo Turchi -. Io non mischiavo mai il lavoro con le questioni sentimentali. Lei, però, mi chiamava la sera in camerino dopo le prove e la trovavo sempre in bikini…”. Dal canto suo, Russo era “gelosissima, perché Enzo Paolo non è bellissimo, ma fa innamorare, piace ed è sexy”.











