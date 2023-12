Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono separati?/ Lo sfogo della showgirl: “Queste notizie non fanno bene”

Carmen Russo smentisce la rottura con Enzo Paolo Turchi: “Sono molto arrabbiata“

Negli ultimi giorni si è vociferato di una presunta crisi in corso tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. La coppia si sarebbe addirittura separata, secondo le recenti indiscrezioni, ma a fare chiarezza una volta per tutte ci ha pensato la stessa ballerina, in un’intervista rilasciata a Monica Setta a Storie di donne al bivio. La Russo si è detta parecchio arrabbiata per i chiacchiericci circolanti sulla coppia e, per questo motivo, ha deciso di rompere il silenzio.

Patrizio Pellegrino: “Primo figlio morto neonato”/ Carmen Russo: “Maria nata dopo 7-8 anni di tentativi”

“Io sono molto arrabbiata. Devo dire una cosa: è chiaro, noi siamo una coppia sotto la lente d’ingrandimento, che sta insieme da 40 anni, una coppia della quale non si è mai sentito nulla perché abbiamo un rapporto autentico, sincero. Quindi ho capito una cosa: ogni volta che c’è una coppia famosa che si separa, mettono in mezzo che io ed Enzo Paolo ci siamo lasciati. Io lo trovo assurdo“, ammette.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in crisi? “Ci sono stati momenti di difficoltà“

Carmen Russo, inoltre, commenta anche i rumors secondo cui a minare il rapporto di coppia con Enzo Paolo Turchi sarebbe la presenza di un altro uomo. La ballerina ha addirittura svelato che sarebbe stato fatto il nome di De Martino, ma anche questo chiacchiericcio è stato prontamente smentito e rispedito al mittente: “In questa settimana ho letto su un blog che addirittura io avevo una storia con De Martino…“.

La coreografa ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, dunque, nega che ci sia una separazione da Enzo Paolo Turchi. Ammette però che tra di loro ci sia un periodo di crisi: “Ce ne sono tanti di momenti di difficoltà, ma io ed Enzo Paolo abbiamo questa capacità, questo potere: qualsiasi cosa scatti, che potrebbe scaturire in una cosa tragica, riusciamo a recuperare e chiarire. Perché l’amore è fatto di chiarimenti e di confronti. Io non riesco a perdonare delle cose sue, e lui anche, quindi questo porterà inevitabilmente a un confronto. E alla fine cosa fa tutto questo? Rafforza sempre più la storia, l’amore. Perché più due persone si conoscono, più ci si unisce“. Infine, attacca nuovamente i gossip sulla loro presunta rottura: “Vorrei dire che queste notizie non fanno bene“.

