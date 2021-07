Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ “Torniamo in tv con nostra figlia Maria”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, sulle pagine del settimanale Chi, hanno ricordato Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, a cui sono stati legati per anni. “La perdita di Raffaella Carrà è stata un duro colpo. Per noi era una persona di famiglia”, ha detto Carmen Russo. Enzo Paolo Turchi ha ricordato quando ha iniziato a lavorare con la Carrà: “Quando arrivo è Roma fui io a darle lezioni di danza. Si affidò a me per imparare”. Il coreografo è stato il primo a ballare il Tuca tuca con Raffaella: “È diventato famoso per un’intesa pazzesca dal punto di vista artistico. Ma se in quegli anni quel ballo non lo avesse fatto Raffaella lo avrebbero dimenticato”. L’ultima chiamata con la showgirl risale a due mesi e mezzo prima della sua morta, ma non sapevano fosse malata.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: “Torniamo in tv con Maria”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si conoscono dal 1982 stanno insieme da 37 anni. Oggi sognano di tornare un tv con un programma tutto loro: “Abbiamo anche il titolo, “Mamma li Turchi”. Un’idea nata giocando sui social. Ci piacerebbe se diventasse un vero e proprio format con una guest star unica: nostra figlia Maria”, hanno raccontato a Chi. Per i due ballerini il programma sarebbe l’occasione per svelare il trucco della loro felicità e della loro unione. I due sono diventati genitori nel 2013: “Grazie a Maria abbiamo più energie di prima. Frequenta una scuola molto lontana da casa, facciamo circa 100 km al giorno”. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si dividono tra Roma e Palermo, dove hanno aperto la loro scuola di Danza: “Ci siamo innamorati di quella città”.

