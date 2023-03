Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi/ “Conosciuti con il ballo, matrimonio? Coronamento”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, sono stati ospiti del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. “Sono stato quasi adottato dai ballerini del San Carlo di Napoli – ha esordito Enzo Paolo – era la mia famiglia, se stavo male mi curavano, ho un ricordo bellissimo”. Poi da giovanissimo è approdato in tv: “Con Gino Landi che mi chiamò come ballerino”, è arrivo il suo storico balletto con Raffaella Carrà, il Tuca tuca. “Io ho iniziato con Raimondo e Sandra – ha quindi spiegato Carmen Russo – tante piccole cose che poi alla fine sono state una bella gavetta”.

E ancora: “Noi ci siamo conosciuti perchè io avevo fatto il Bagaglino, tre spettacoli. Io volevo ballare perchè vedevo Rafaella Carrà in tv. Chiesi chi fosse il numero uno dei coreografi, mi hanno fatto il suo nome, e quindi è nato il nostro rapporto. All’inizio era tutto molto professionale, anche perchè lui non mi dava tanta confidenza”. Enzo Paolo Turchi ha ripreso la parola: “Lei in quel momento era una sex symbol, arrivavano i fiori da tutti… Lei aveva tutto, non capivo perchè volesse studiare danza e poi ho capito che non era l’apparire quanto che amava l’arte, mi ha fatto appassionare, studiava con i ragazzini”.

Sul giorno del matrimonio: “Quel giorno è stato super emozionante – ha raccontato Carmen Russo – stavamo insieme da 5 anni, ci siamo anche sposati per i nostri genitori anche perchè penso che l’unione debba essere coronata da un matrimonio. La cosa divertente è che mi sono vestita in sacrestia, poi mi sono cambiata e siamo usciti che c’era la stampa, e lui era emozionato”.

Enzo Paolo Turchi ha aggiunto: “Il nostro amore è una cosa bellissima”. Carmen Russo ha concluso parlando della figlia Maria: “Come papà gli do 10 e lode, già come marito era da nove. Maria è meravigliosa, di danzare non ne vuole sapere, invece suona la batteria, ha preso questo input”.

