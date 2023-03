Carmen Russo fatta fuori dal GF Vip?/ “A causa delle restrizioni non possiamo fare più lo show”

Carmen Russo fatta fuori dal Grande Fratello Vip? Lei chiarisce su Instagram

Quella che è stata definita da Alfonso Signorini la ‘nuova linea’ del Grande Fratello Vip, voluta dai piani alti di Mediaset in seguito a malumori nati per il comportamento dei concorrenti del reality, ha però coinvolto anche lo studio. Il pubblico di Canale 5 si è sicuramente accorto che da due puntate non c’è più in studio l’intero parterre di concorrenti eliminati (ma solo due o tre), né la puntata è più conclusa dal balletto di Carmen Russo e gli ex vipponi.

È invece sempre Orietta Berti a chiudere la puntata con una sua esibizione canora. Cosa che ha portato molti a chiedersi cosa sia dunque accaduto a Carmen Russo, coreografa e responsabile degli spettacoli di fine show. A chiarirlo è stata la diretta interessata su Instagram.

Carmen Russo: “Non mi hanno fatto fuori dal GF Vip ma…”

Stuzzicata da suo marito Enzo Paolo Turchi, che le dice: “Ti stai riposando, no? Ti hanno fatto fuori dal Grande Fratello Vip”, Carmen Russo fa chiarezza su quanto è realmente accaduto. “No, non è che mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello, assolutamente. – chiarisce la ballerina – Diciamo che sono un po’ in vacanza, nel senso che visto che i vipponi non vanno più in studio – perché ci sono state un po’ di restrizioni e non gli permettono di fare lo show, – anche io, che sono la coreografa dei vipponi, ho preso una settimana di vacanza, di ferie.” Sul finale però ammette che non sa se tornerà prossimamente in studio oppure no: “Anche la prossima forse. Non lo so, vedremo”.

