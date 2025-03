Le bufale sono sempre all’ordine del giorno, in quest’epoca dove la realtà supera la fantasia, e una che è girata per troppo tempo, e che ancora adesso è una delle domande che si fanno quando si intervista un dato personaggio, è quella inerente al flirt tra Stefano De Martino e Carmen Russo, che non c’è mai stato, e lei lo ha ripetuto diverse volte in tutti questi anni.

Intervistata da La Stampa alla vigilia della sua partecipazione a Ne vedremo delle belle, il nuovo show di Carlo Conti che sfiderà la sua amica Maria De Filippi con il serale di Amici, la showgirl è tornata sull’argomento sperando di metterlo a tacere una volta per tutte: “È una bufala!”. Finalmente non si tornerà più su questo flirt inventato di sana pianta?

Carmen Russo non ha occhi che per un uomo solo che la ama dagli anni ‘80 quando si sono incontrati per la prima volta: si sta parlando ovviamente di Enzo Paolo Turchi, che di recente ha partecipato al Grande Fratello salvo poi decidere di abbandonarlo perché sentiva troppo la mancanza di sua figlia Maria e di sua moglie. Sempre a La Stampa ha confessato: “Enzo non è solo un marito, ma è anche un artista dal cuore enorme”.

Nonostante abbia fatto più di venti film, la ballerina continua ad avere un amore immenso per la televisione, infatti non poteva farsi sfuggire quest’occasione più unica che rara che è Ne vedremo delle belle dove si sfiderà a colpi di canto, ballo e show in generale con altre sue colleghe del calibro di Pamela Prati, Valeria Marini, Veronica Maya e chi ne ha più ne metta. L’appuntamento è per questo sabato su Rai1 dopo la consueta puntata di Affari Tuoi.

