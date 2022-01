Carmen Russo/ Furiosa per la divisione della spesa: “Un’occasione, non un’esigenza”

Carmen Russo: la lite con Nathaly Caldonazzo

Fino a oggi Carmen Russo ha dimostrato di essere una persona con una grande forza mentale, rappresenta l’ago della bilancia che tiene in equilibrio gli stati d’animo nella casa del Grande Fratello Vip. È sempre attenta a soddisfare le esigenze degli altri, soprattutto quando è in cucina, cerca sempre di accontentare il palato di tutti. Si trova in sintonia con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, spesso si confronta con loro, condivide lamentele e punti di vista. Nei giorni scorsi Carmen Russo è stata tirata in ballo da Biagio D’Anelli che ha accusato la ballerina, Giucas e Manila di essere falsi, soprattutto si è scagliato contro Manila che prima lo ha definito “un grande uomo” perché si è dichiarato a Miriana e poi ha detto a Carmen e Katia che la sua era una strategia di gioco.

Nella diretta di lunedì scorso Carmen Russo è stata accusata da Nathaly Caldonazzo di averla mandata in nomination, nonostante in passato le due abbiano avuto un bel rapporto di amicizia. La signora Turchi ha smentito subito le parole della gieffina: “Non è che è strana, è entrata e ha detto che si arruffiana Katia, poi litiga in cucina. La sua sparata mi ha fatto arrabbiare, perché come ti permetti? Mi ha rotto le pall*, a me ha sconvolto l’atteggiamento verso Katia“. Inoltre ha smentito di essere amica di lunga data della Caldonazzo: “Non siamo amiche da sempre, non ho mai preso nemmeno un caffè con lei. C’è stato solamente qualche contatto di lavoro”.

Carmen Russo: furiosa per la divisione della spesa

Carmen Russo non ha gradito la scelta di alcuni Vip di dividere la spesa, perché qualcuno ha intenzione di mettersi in forma e vorrebbe mangiare alimenti più sani e salutari. “Se è il finale di un discorso, di una scissione generazionale, allora è una scusa”, ha detto la ballerina parlando con Jessica Selassié. “Se è un’esigenza, allora c’erano anche altri modi di dirlo. Noi abbiamo sempre fatto le cose a parte per tutti. È stata un’occasione secondo me. Se questo fa sì che si è tutti più felici e contenti, ben venga. A me non dispiace se non si mangia quello che faccio, non ho bisogno di gratificazioni”, ha concluso Carmen. La ballerina professionista anche questa settimana è al televoto e se la deve vedere con Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo. L’esito del televoto sarà svelato nel nuovo appuntamento con il programma, in onda questa sera, venerdì 7 gennaio.

