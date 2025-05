Tra il serio ed il faceto, Carmen Russo ha scatenato l’ilarità dei presenti oggi a La Volta Buona con una confessione inattesa dopo l’ultima puntata del talk con ospite suo marito Enzo Paolo Turchi. Il coreografo si era esibito nell’iconico ballo del Tuca Tuca con la complicità di Matilde Brandi; un siparietto danzerino che a quanto pale non è andato giù a sua moglie Carmen Russo che oggi si è appunto sfogata – ovviamente con il sorriso – nel salotto di Caterina Balivo.

Apre il tema proprio la conduttrice che anticipa così il tema: “Ieri mi sa che ho combinato un guaio perchè ho fatto qualcosa in trasmissione che Carmen Russo non ha gradito…”. Vengono così mandate le immagini di quanto accaduto, ovvero il Tuca Tuca con protagonisti suo marito Enzo Paolo Turchi e Matilde Brandi. Prende la parola la ballerina che, tra i piccato e l’ironico, commenta: “Anche meno! Sono gelosa, ovvio, però è più forte di me; mi sale il sangue al cervello! Ovviamente Matilde Brandi è un’amica, c’è grande rispetto; è una grande professionista… Poi però ne parliamo!”.

Carmen Russo ‘pazza di gelosia’ per Enzo Paolo Turchi: il simpatico sfogo a La Volta Buona

Caterina Balivo non è riuscita a trattenere i sorrisi osservando la folle gelosia di Carmen Russa che con toni scherzosi si è scagliata contro il marito Enzo Paolo Turchi, reo di aver ballato il Tuca Tuca a La Volta Buona con Matilde Brandi. La ballerina ha precisato di avere un rapporto di amicizia con la showgirl e di puntare il dito, principalmente, proprio verso suo marito: “In realtà io di Matilde mi fido… Degli uomini non bisogna mai fidarsi! Enzo Paolo io lo conosco bene…”. Poi se la prende anche con Caterina Balivo: “E tu poi; come insistevi!”.