Carmen Russo Gf Vip anonimo?/ Incontro con Enzo Paolo unica emozione…

Carmen Russo è uno dei personaggi che in questa edizione del Grande Fratello Vip non è riuscito a mettersi in mostra, a differenza di altri. La showgirl viene spesso oscurata dai concorrenti più giovani, che danno vita a diatribe e polemiche. Lei, da parte sua, preferisce farsi da parte, se non per quanto concerne i momenti più lieti. È così che anche questa settimana non è stata molto sotto la lente di ingrandimento delle telecamere, ad eccezione che per qualche momento di confessione dei coinquilini, tra cui ad esempio Sophie Codegoni, che ha voluto parlare proprio con lei del suo rapporto con Gianmaria Antinolfi.

Per il resto, poche emozioni nelle ultime ore. Le uniche sue apparizioni sono state in cucina. I coinquilini infatti sono stati occupati nella preparazione del pasticcioto e si sono lanciati in una sfrenata esibizione a base di pizzica pugliese. Carmen Russo è originaria di Genova, per cui non è certamente tra i suoi cavalli di battaglia, ma non si è certamente tirata indietro, divertendosi insieme agli altri concorrenti.

Carmen Russo: l’emozionante incontro con Enzo Paolo Turchi

È vero che uno dei punti di forza del Grande Fratello Vip è la varietà di concorrenti che vengono scelti per la convivenza all’interno della casa. Personalità diverse spesso tendono al confronto e allo scontro, generando momenti di forte interesse per i fan del reality. Carmen Russo, però, come detto, non sta riuscendo ad emergere. La ballerina professionista ha avuto un percorso scandito da più ombre che luci, trovando spazio solo in piccole diatribe come quella con Katia Ricciarelli.

Nella venticinquesima puntata, andata in onda lunedì 6 dicembre, è riuscita finalmente a ritagliarsi uno spazio per mettersi nuovamente in evidenza. Nello specifico, il presentatore ha deciso di organizzarle un incontro emozionate con il marito, Enzo Paolo Turchi. La donna è stata prima freezzata, costretta quindi ad ascoltare le parole dolci e romantiche dell’uomo senza poter ostentare tutta la sua emozione. Libera del blocco, si è dimostrata entusiasta alla vista dell’amato che la accompagna da oltre 30 anni. Ha dunque colto l’occasione per rinnovare tutto il suo amore verso di lui, definendo la loro relazione unica e ricca di passione anche dopo tanti anni. Ha voluto sottolineare in tal senso quanto ai suoi occhi l’uomo risulti sempre sexy e attraente, soprattutto quando lo vede ballare.

Carmen Russo non è in nomination

Arrivato il momento della nomination Carmen Russo ha deciso di fare il nome di Maria Monsè. Come motivazione si è essenzialmente omologata al pensiero di diversi concorrenti, criticando il comportamento della donna e il suo approccio nei confronti dei coinquilini. Non è stata invece votata dagli altri e quindi per questa settimana è salva.

Nelle ore successive alla diretta non si è messa in mostra particolarmente, limitandosi alla semplice quotidianità dettata dalla convivenza. Continuano però i giudizi negativi sopratutto sui vari canali social. Il suo atteggiamento troppo remissivo continua a destare scetticismo. Per questa ragione, ci si aspetta un repentino cambio di rotta al fine di non causare la sua uscita dal programma.

