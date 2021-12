Carmen Russo/ Il rimprovero di Katia Ricciarelli “Non interferire sempre!”

Carmen Russo e la presa di posizione su Soleil Sorge

Venerdì 17 dicembre è andata in onda la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip, ricco come sempre di sorprese e colpi di scena. Poco in evidenza come accade ormai da diverse puntate è risultata Carmen Russo. La ballerina professionista infatti non ha avuto un percorso molto ricco, nonostante sia arrivata in fondo alla trasmissione e ben oltre il limite inizialmente fissato. Salvo alcune discussioni come quella molto accesa con Katia Ricciarelli, la donna non si è esposta in maniera particolare. Ha sostanzialmente evitato tutti i confronti più duri limitandosi a pochi e piccoli commenti in separata sede.

L’artista è stata comunque anche coinvolta in diversi momenti emozionati, come l’incontro con il suo amato marito con il quale da diversi anni ormai condivide la sua vita. Nell’ultima puntata si è limitata ad essere spettatrice degli eventi, risultando praticamente passiva ad ogni accadimento e discussione che hanno caratterizzato la ventottesima puntata. L’unico momento degno di nota è stato un suo giudizio molto crudo e diretto rivolto a Soleil Sorge.

La nomination a Biagio D’Anelli

Nel momento della nomination Carmen Russo ha scelto di fare il nome di Biagio D’Anelli, entrato nella Casa da poche settimane. La motivazione che ha dato al presentatore è stata proprio il rapporto ancora troppo acerbo tra i due, soprattutto paragonato a quello con gli altri componenti della Casa. Verso il termine della puntata Alfonso Signorini ha comunicato il verdetto delle nomination; ben 7 sono stati i nominati che andranno al televoto e tra questi è stata scelta anche la ballerina professionista.

Nelle ore successive alla diretta Carmen Russo si è dedicata a chiarire la sua posizione con Soleil, cercando di spiegare meglio il senso delle parole utilizzate nel corso della diretta. Nella prossima puntata è atteso il verdetto del pubblico sulla sua nomination; il rischio di eliminazione ormai si fa alto visti i nomi presenti con lei al televoto e visto il poco seguito a carico della danzatrice.

Scontro verbale con Katia Ricciarelli

Il Grande Fratello Vip ha assegnato un arduo compito a Carmen Russo, ovvero quello di guidare le coreografie in vista dello spettacolo di Natale durante il quale i Vipponi dovranno cimentarsi in tre prove artistiche incentrate sullo spirito natalizio. Mentre in salone Carmen Russo guida le concorrenti nella scenografia del balletto, concentrando la sua attenzione sui passi di danza, gli uomini della Casa sono impegnati nelle prove di canto gospel sotto la guida di Katia Ricciarelli. Proprio le prove per lo spettacolo natalizio, tuttavia, si sono trasformate in motivo di scontro nella Casa del GF Vip.

La scarsa partecipazione alle prove di canto da parte dei Vipponi avrebbe fatto irritare Katia al punto da abbandonare la sala e ritirarsi in cucina dove però a farne le spese è stata proprio Carmen. L’intromissione della ballerina nella spiegazione di Katia avrebbe fatto irritare quest’ultima: “C’entri che vuoi sempre fare quello che fanno gli altri”, ha contestato la cantante, invitandola a pensare alle sue mansioni. “Io non interferisco su queste cose, son venuta a vedere il tuo balletto e non ho detto una parola. Non interferiamo sempre!”, l’ha rimproverata ancora la cantante.

