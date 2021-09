Carmen Russo in crisi per la figlia Maria/ “Sono una mamma severa…”

Prima lacrime per Carmen Russo nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la ballerina ha legato particolarmente con Clarissa, una delle sorelle Selassié. Le due si sono ritagliate un momento di relax in giardino, confidandosi a cuore aperto. Clarissa ha raccontato la sua vita, prima di entrare nella casa: le sue giornate erano incentrate sull’università, sullo sport e sul relax mentre, durante il weekend, usciva per andare a ballare. Dopo poco si è unita a loro Lucrezia e Carmen ha iniziato a parlare del suo rapporto con la figlia Maria: “Con i figli, il merito o il demerito è dei genitori. Sono un po’ severa”. Per spiegare il suo atteggiamento la Russo ha aggiunto: “Voglio che Maria, quando non ci sarò, deve essere stupenda, deve sapersela cavare, sempre”. La showgirl non è riuscita a trattenere le lacrime e Clarissa aha cercato subito di consolarla: “Sei come nostra mamma, lo sai?”.

Enzo Paolo Turchi, marito Carmen Russo/ "In 37 anni ne abbiamo passate tante"

Carmen Russo: una fine stratega?

Carmen Russo ha dichiarato in occasione dell’entrata al Grande Fratello Vip di voler fare questo percorso per mettersi alla prova. Dentro la casa ha subito legato con Manila Nazzaro: la ex Miss Italia le ha confidato di ricordare il suo bellissimo sorriso la prima volta che l’ha incontrata. Nei primi giorni Carmen è apparsa molto solare e allegra, spesso si intrattiene con il resto dei concorrenti in veranda o a bordo piscina. Carmen Russo ama raccontare ai coinquilini della sua storia d’amore con Enzo Paolo Turchi. Ha raccontato di averlo conosciuto al teatro Brancaccio mentre lui faceva uno spettacolo e lei era alla ricerca di un coreografo. “Voi siete il simbolo dell’amore”, ha commentato Davide Silvestri. Carmen Russo sembra andare d’accordo con tutti all’interno della casa del Grande Fratello: sui social in molti si chiedono se questa sia una strategia… La showgirl è abituata ai meccanismi dei Reality televisivi essendo già stata concorrente in una precedente edizione del GF Vip e due volte all’Isola dei famosi.

LEGGI ANCHE:

Maria Turchi, figlia Carmen Russo/ "Mamma a 53 anni? Lo rifarei immediatamente"Carmen Russo/ È la grande stratega di questo Grande Fratello Vip 2021?

© RIPRODUZIONE RISERVATA