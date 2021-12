Carmen Russo la concorrente giudice della casa/ Le sue opinioni su Sophie…

Per tutta la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 Carmen Russo si è sempre distinta per la sua pacatezza d’animo per via dei pochi scontri con gli altri concorrenti sempre risolti nel giro di poche settimane. Lunedì in Super Led ha voluto ringraziare tutto il pubblico da casa che l’ha sostenuta perché non pensava di arrivare a questo punto del programma in cui avrebbe dovuto scegliere se proseguire la sua avventura all’interno della casa o meno, scegliendo, seppur tra mille difficoltà, di rimanere all’interno della casa.

Carmen Russo contro Soleil Sorge "Eri vittima e complice di Alex"/ "Il bacio finale…"

Carmen, come tutti gli altri concorrenti, ha assistito alla sceneggiata tra Soleil-Alex-Duran e pensando al suo matrimonio che sta in piedi da 37 anni senza troppe problematiche di questo tipo. La ballerina non ha mai visto di buon occhio la coppia Sorge-Belli, soprattutto l’attore stava mancando di rispetto a sua moglie e ha sempre sostenuto che Soleil non avrebbe dovuto cedere alle lusinghe dell’attore.

Carmen Russo vs Maria Monsè/ "Oltre ad essere arrogante gioca sporco"

Carmen Russo giudice delle love story della casa del Grande Fratello Vip 2021

Carmen Russo nonostante quanto accaduto durante la puntata non ha mostrato empatia nelle lacrime di Soleil Sorge e vedendo la sua sofferenza ha cercato di comprendere meglio l’evoluzione della storia tra i due chiedendole il significato dell’ultimo bacio che i due si sono dati “Provocazione, una conclusione o un ben servito?”. La showgirl ha sempre ritenuto Alex Belli un personaggio nocivo all’interno della casa e secondo lei la sua intenzione era quella di tenere entrambe le donne a sé, una sceneggiatura scritta nella sua mente da molto tempo: “É come se il suo personaggio si impossessasse completamente della sua persona” ha detto la ballerina che considera la Sorge vittima ma anche complice perché se è vero che il bacio che ha dato all’attore è stata una provocazione è anche vero che è stato un gesto molto forte.

Carmen Russo vs Maria Monsé, lite al Gf Vip/ "Volevi che andassi a Pomeriggio 5 per…"

Se Carmen Russo è contro Soleil non si può dire lo stesso per Sophie e la sua love story. La ballerina, infatti, approva la sua storia con Gianmaria Antinolfi e la considera una bella coppia. Sophie ha conquistato il cuore della ballerina che apprezza la bella personalità dell’ex tronista ma riconosce che a volte ha alcuni comportamenti incoerenti quando si lascia influenzare da chi le sta attorno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA