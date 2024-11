CARMEN RUSSO, “DOPO AVER FATTO L’AMORE IN TV CI SIAMO…”

Carmen Russo sarà ospite questo pomeriggio nel corso della puntata del sabato di “Verissimo” per quello che sarà un gradito ritorno della 65enne originaria di Genova negli studi del talk show condotto da Silvia Toffanin: infatti, nell’appuntamento su Canale 5 che ci apprestiamo a vedere, la storica compagna di Enzo Paolo Turchi, presentata nella preview del rotocalco come una donna “forte e solare”, si racconterà a cuore aperto e “col coraggio di sempre” con la padrona di casa, parlando non solo del proprio privato ma anche delle vicissitudini del marito che, come diamo conto quest’oggi in un altro pezzo dedicato a lui, ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello VIP con una decisione a sorpresa e che, a suo dire, riguarda proprio la famiglia costruita dai due ballerini.

Carmen Russo, chi è? Le confessioni choc: "Falsificavo documenti"/ "Fellini? Mi dava le pacche sul..."

Prima di tornare alla stretta attualità che riguarda proprio Carmen Russo, scopriamo innanzitutto qualcosa della biografia e della carriera di uno dei personaggi televisivi più in vista degli ultimi anni oltre che una vera e propria habituée dei programmi delle reti Mediaset: nata nel capoluogo ligure nel 1965, Carmen Carolina Fernanda -questo il nome di battesimo della poliedrica ballerina e showgirl che aveva mosso i primi passi nel mondo dello showbiz con i concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia, e dopo aver studiato danza classica- è diventata un’icona della televisione italiana, soprattutto in coppia col marito Enzo Paolo Turchi, dopo la partecipazione a “Drive In” negli Anni Ottanta e poi quella a diversi reality show di successo (oltre al GFVIP anche “L’Isola dei Famosi”); tutto questo senza dimenticare mai l’amore per la danza, dato che Carmen Russo ha aperto delle scuole a Palermo e Napoli, e per le scene teatrali.

Dario Acocella, chi è l'ex marito di Bianca Guaccero/ "Abbiamo sempre tutelato nostra figlia Alice"

CARME RUSSO E LA CRISI DEL MARITO AL GFVIP: “PER LA MIA FAMIGLIA…”

Ovviamente, quando si parla di Carmen Russo non si può non fare riferimento all’uomo che da quasi quarant’anni le sta accanto e che dal 1987 è suo marito: la forza del loro amore e la loro unione rappresentano un caso più unico che raro nel mondo del piccolo schermo e non va dimenticato che la coppia ha vissuto l’esperienza genitoriale con la nascita della loro prima e unica figlia Maria nel 2013 e grazie alla fecondazione assistita, e quando Carmen Russo aveva già compiuto 53 anni. Tuttavia, proprio la partecipazione al capostipite di tutti i reality in Italia di Turchi sembrava aver insinuato, a detta dell’uomo, qualche crepa nel loro rapporto tanto che lo stesso 75enne aveva motivato così la sua decisione di lasciare la casa. Una crisi che rivela come nel loro rapporto non siano stati sempre rose e fiori e che una recente intervista di Carmen Russo a ‘Diva e Donna’ conferma.

Mauro Graiani, chi è marito di Milena Miconi e figlie Sofia e Agnese/ "All’inizio era solo amicizia, poi..."

Intervistata dal magazine a proposito le nubi sul loro rapporto, Carmen Russo aveva spiegato che lei ed Enzo Paolo Turchi sono stati “vicini all’addio” e aggiungendo un particolare ‘pepato’ per motivare la loro riconciliazione. Partendo dalla settimana vissuta nella Casa del GFVIP per convincere il compagno a non abbandonare il programma, e salvare anche un matrimonio che sembrava a forte rischio, la ballerina ha rivelato qual è stata la scintilla che aveva cambiato le carte in tavola: “Dopo abbiamo fatto l’amore in tv e non ci lasciamo più” aveva detto a proposito di una delle notti trascorse negli studi del reality show. Ad ogni modo, questo momento di intimità concesso alla coppia non è servito però a convincere Turchi a continuare al “Grande Fratello”, con la sua decisione, stavolta definitiva, di mollare e uscire dalla Casa.