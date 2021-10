Carmen Russo/ La Maria Teresa Ruta di questa edizione del GF Vip? A rischio eliminazione…

Carmen Russo a rischio eliminazione?

Carmen Russo è una delle protagoniste più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. La ballerina è finita in nomination e questa sera potrebbe dover lasciare la Casa di Cinecittà. Nel post puntata Manila Nazzaro ah spiegato le ragioni che l’hanno spinta a nominare Carmen: tra le due i rapporti si solo interrotti dopo la discussione con Raffaella Fico. Secondo Jessica Selassié, Carmen potrebbe diventare la Maria Teresa Ruta di questa edizione: lo scorso anno, infatti, la conduttrice è andata in nomination molte volte, riuscendo a superarle quasi fino alla fine del programma.

“La mia motivazione è che è la persona, tra le donne, con cui sono legata di meno dovuta ad una cosa avvenuta. Ma non è una persona scortese, non cordiale. Nell’ultima settimana ci siamo anche riavvicinate”, ha spiegato Manila. Anche Soleil Sorge ritiene che Carmen sia un ottimo personaggio, che ha nominato perché certa che non uscirà. Le tre donne però sono convinte che Carmen non si espone perché parte del suo vero carattere.

La tinta sbagliata a Francesca Cipriani

Stando ai commenti sui social sembra che Carmen Russo questa sera non uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip. Quel che è certa è che la ballerina sarà protagonista di una clip nel corso della puntata di oggi. Nei giorni scorsi Carmen ha aiutato Francesca Cipriani a ritoccare la ricrescita dei capelli. Ma le cose non sono andate per il meglio, gettando la Cipriani nella disperazione.

“Ti addolcisce di più”, ha detto la ballerina tentando di rincuorarla. Intanto fuori dalla casa, Enzo Paolo Turchi ha difeso la moglie dagli attacchi di Katia Ricciarelli: “Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata… Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad aver usato brutte parole, non il contrario. Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen”, ha detto sulle pagine di Nuovo.

