Carmen Russo ha legato il suo nome ad un altro personaggio del mondo dello spettacolo: Enzo Paolo Turchi. I due sono sposati da tantissimi anni: hanno unito le loro vite nel 1987 e da quel momento non si sono più lasciati, vivendo un amore che dura ormai da quarant’anni e che nel 2013 si è arricchito con l’arrivo della loro prima e unica figlia, la piccola Maria, che ha portato una gioia immensa nelle loro vite. Nonostante sia arrivata quando entrambi i genitori erano ormai abbondantemente sopra i 50 anni, la piccola ha riempito le loro esistenze, completando la loro coppia.

Tornando al loro primo incontro, l’amore è esploso in tv. Lei era una soubrette molto amata, simbolo sexy della tv tra film e programmi. Lui, invece, un ballerino e coreografo molto stimato. Proprio lui si occupò di curare una serie di balletti di Carmen Russo per diversi programmi come Grand Hotel e proprio dietro le quinte è scoppiato l’amore. I due si sono sposati due anni più tardi dopo essersi conosciuti e da quel momento la loro incredibile passione ha dato vita ad un amore importante che ha vissuto momenti belli e meno belli. Nonostante le crisi vissute non siano mancate all’interno della coppia, i due sono riusciti ad andare avanti grazie al grande amore che li lega.

Carmen Russo, crisi con Enzo Paolo Turchi? L’ipotesi smentita

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno vissuto un periodo complicato solo qualche mese fa, quando lui è entrato nella casa del Grande Fratello e ha raccontato di essere certo che Carmen si fosse stancata di lui. Un’ipotesi, quella del ballerino, che la showgirl ha smentito categoricamente, spiegando di essere ancora oggi profondamente innamorata di quell’uomo dal cuore grande che ha sposato quarant’anni fa e che l’ha resa mamma di Maria, una bimba voluta a lungo e arrivata solamente quando entrambi erano già molto grandi. “Il sesso ci piace e va valorizzato, a qualsiasi età. Noi facciamo spesso l’amore…” ha ammesso Enzo Paolo, che non ha mai nascosto di aver vissuto con la moglie un amore folle anche a letto.