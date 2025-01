La puntata odierna de La Volta Buona ha dato spazio ad un argomento particolarmente delicato, ovvero la maternità dopo i 50 anni. Tra i presenti in studio, diverse donne dello spettacolo che hanno vissuto un’esperienza simile e in particolare Carmen Russo che ha spesso condiviso la gioia della nascita della sua prima figlia, Maria, quando ormai sembrava un sogno destinato a sbiadire. Tante difficoltà, un percorso scandito da una patologia che ostacolava il desiderio della maternità ma che dopo tanti sacrifici ha donato alla ballerina l’amore più viscerale. Interpellata sul tema, Carmen Russo ha ottenuto un ‘assist’ da Caterina Balivo per replicare a distanza di anni alle parole di Luciana Littizzetto che, ai tempi, sfruttò il suo spazio a Che tempo che fa per scherzare appunto sulla scelta della ballerina di dare alla luce un figlio in età avanzata.

Piccate le parole di Carmen Russo che a distanza di anni non sembra aver digerito lo sketch comico di Luciana Littizzetto con oggetto proprio la gravidanza in età avanzata della ballerina. “Devo dire che lei è stata molto pungente, anche abbastanza fuori luogo rispetto a quello che ha detto”. Interviene anche Caterina Balivo che cerca di alleggerire il clima: “Dobbiamo comunque ricordare che lei è una comica, dobbiamo anche dare il contesto giusto”. Prosegue Carmen Russo a La Volta Buona: “Ha esagerato un pochino, poteva risparmiarsi tante cose; c’è stata una mancanza di delicatezza…”.

A dare manforte a Carmen Russo a proposito della gravidanza in età avanzata – nel corso della puntata odierna de La Volta Buona – è intervenuta anche Yuma: “In questo caso, soprattutto con una donna in età avanzata, ci saranno magari delle dinamiche delicate…”. Le fa eco la ballerina, sicura e fiera della sua scelta come giusto che sia: “Ma non aveva altri argomenti per fare comicità e satira? Ho iniziato questo percorso a 42 anni, non è che mi sono svegliata a 50 anni con l’idea di avere un figlio… Certo, sempre meglio fare figli da giovane; però chiaramente ci devono essere dei presupposti che magari prima non hai e arrivano a 50 anni. Per i bambini la cosa fondamentale è la presenza dei genitori, la famiglia e l’amore”.