Carmen Russo: “Manila Nazzaro? É stanca”/ “Lorenzo Amoruso le ha lanciato messaggi…”

Carmen Russo analizza il percorso di Manila Nazzaro al GF VIP

Carmen Russo è tornata ospite del salotto social “Casa Chi“. La live-stream organizzata su instagram da Rosalinda Cannavò e i giornalisti del settimanale Valerio Palmieri, Gabriele Parpiglia e Azzurra Della Penna è stata l’occasione per raccogliere le valutazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip circa il percorso dei suoi ex co-inquilini. In particolare la showgirl si è soffermato sul momento che sta vivendo Manila Nazzaro: “Lei e Lorenzo hanno una storia meravigliosa e sono due persone speciali. Quando lui è venuto in Casa ha lanciato dei messaggi precisi che forse lei non ha percepito e infatti continua a stare molto vicina a Katia”. Carmen Russo ha sottolineato come la soprano, ma non solo, possa avere una cattiva influenza sull’ex Miss Italia: “Se Katia e Soleil sono sincere con Manila? A questo non posso rispondere”.

Carmen Russo: “Manila è stanca. Non so cosa le sta succedendo…”

Carmen Russo ha analizzato il periodo di Manila Nazzaro all’interno della casa di Cinecittà: “Penso che Manila ormai, dopo cinque mesi, è un po’ stanca. Lì dentro si hanno le idee confuse e basta un niente per perdere l’orientamento. Nella Casa si perde la bussola e la realtà non è proprio quella. Io penso che Manila stia passando un periodo particolare, non so cosa le sta succedendo”. Poi ha difeso l’amica dalle critiche circa il rapporto con Delia Duran: “Quando entra qualcuno ti senti di andarle incontro. Delia dorme con lei ed ha creato con Manila una certa confidenza ma forse ha trascurato Katia e Soleil. Un nuovo rapporto non preclude le altre situazioni“. Infine ha svelato di avere ricevuto delle allettanti proposte lavorative: “Sono arrivate delle proposte di lavoro per me ed Enzo Paolo in Spagna. Se accetteremo? Non lo so, vedremo. Non posso sbilanciarmi”.

