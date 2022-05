Carmen Russo, moglie Enzo Paolo Turchi/ La figlia Maria: “Un dono di Dio”

Carmen Russo: moglie di Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo è la moglie dei Enzo Paolo Turchi. I due ballerini si sono conosciuti a inizio degli anni ’80 durante il programma di Canale 5 “Drive In”: diventano compagni di vita e di lavoro. Nel 1987 si sposano. In una recente intervista a Verissimo, Carmen Russo ha svelato il segreto della loro lunga unione: “Essere felici della felicità di chi ti sta vicino. Il rispetto, non l’invidia, il pensare di non doverlo mai cambiare. Io sono innamorata di lui per com’è, anche con tutti i suoi difetti. Abbiamo fatto litigate, ma crisi no, perché noi affrontiamo le cose quotidianamente sul momento”. Enzo Paolo ha aggiunto con ironia: “Il segreto? Lei parla, io no”. Carmen Russo ha recentemente partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 6, dove è rimasta 5 mesi. La showgirl aveva già partecipato alla seconda edizione del reality per sole due settimane.

CARMEN RUSSO E LA FIGLIA MARIA TURCHI/ "Quando mamma era al GF VIP, papà..."

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: la figlia Maria

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono diventati genitori per la prima volta nel 2013, con la nascita della figlia Maria. La ballerina, rimasta incinta a 53 anni, è ricorda alla fecondazione assistite, come ha raccontato sulle pagine del settimanale “Chi”: “Questo figlio è un dono di Dio. Era da un anno che io ed Enzo Paolo facevamo tentativi, ma era andata sempre male. Nutrivo il desiderio di diventare mamma da sempre, ma il bambino non voleva arrivare in modo naturale”. In questi giorni i due ballerini hanno festeggiato la prima comunione della figlia Maria con tanti amici, tra cui Valeria Marini, Patrizia Pellegrino e Manila Nazzaro. “Maria, amore, un giorno speciale per te… che tu sia sempre nella grazia del Signore. Maria sei mia”, ha scritto Carmen Russo su Instagram.

Enzo Paolo Turchi, chi è il marito di Carmen Russo?/ Una lunga carriera ma "una pensione da fame"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal)

LEGGI ANCHE:

Finale Grande Fratello Vip 2022, le prove/ Carmen Russo guida le danze: Basciano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA