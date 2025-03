Carmen Russo è pronta a tornare in prima serata su Rai1 nel nuovo talent show dal titolo “Ne vedremo delle belle” presentato da Carlo Conti su Rai1. Si tratta di un ritorno in grande stile per la ballerina e showgirl, icona indimenticata degli ani ’80, che con la sua bellezza ha conquistato il pubblico maschile, mentre con il suo talento e forza il pubblico femminile. Dopo essersi “reinventata” diventando (quasi) una presenza fissa nei salotti televisivi e in diversi programmi e reality di successo, Carmen Russo torna a fare il suo mestiere, quello della ballerina nel nuovo show del sabato sera di Raiuno.

Carmen ha dichiarato la showgirl dalle pagine de La Stampa alla vigilia di “Ne vedremo delle belle” l’obiettivo che si è prefissata con la partecipazione a questo show: “vorrei poter dimostrare che, anche dopo 60 anni, una persona può dare ancora molto in ambito artistico”.

Il ritorno di Carmen Russo nel sabato sera di Raiuno è tra i più attesi della prima stagione di “Ne vedremo delle belle”. La showgirl, una delle icone più amate di sempre, dalle pagine de La Stampa ha preso le distanze anche dal termine “maggiorata” che spesso le è stato affibbiato. “Non mi sono mai definita tale. Fin da subito ho capito che le misure 90-60-90 non potevano bastare” – ha detto la showgirl che si è messa sotto studiando danza e cercando un coreografo che potesse aiutarla a migliorare e crescere professionalmente.

Non solo la danza nella vita di Carmen Russo che è sposata da più di 40 anni con Enzo Paolo Turchi, anche se il suo nome in passato è stato legato a diversi personaggi famosi. Uno su tutti Alain Delon, anche se proprio la Russo ha smentito la cosa: “una bufala, esattamente come il presunto flirt con Stefano De Martino”. Infine Carmen non nasconde un piccolo sogno nel cassetto: lavorare con Milly Carlucci e la possibilità di gareggiare a Ballando con le Stelle!