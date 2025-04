Chiudere in bellezza e non solo. Carmen Russo cerca un vero e proprio riscatto in Ne vedremo delle belle, dopo le critiche spietate raccolte nella puntata di sabato scorso. Impegno e determinazione non sono bastati per convincere la giuria, la sua danza del ventre infatti ha riscosso commenti pochi lusinghieri tra social e tv. Tra i più duri c’è stato appunto il verdetto di Matano, che ha paragonato Carmen ad una televenditrice di tappeti persiani. Insomma, non proprio il massimo.

Carmen Russo, sfogo dopo chiusura di Ne vedremo delle belle/ "Rimaste male, Conti ci ha rimproverate per..."

Eppure Carmen Russo non ha mollato di un centimetro, con il suo stacco di coscia ha cercato di far ricredere la giuria ma ha raccolto solo il voto “per il coraggio” dell’amica Mara Venier. Il web, inevitabilmente, si è diviso: c’è chi ha apprezzato lo spirito con cui Carmen si è messa in gioco e chi, invece, è rimasto deluso.

Carmen Russo, chi è la showgirl e ballerina/ "A Miss Italia a 13 anni con documenti falsi"

Carmen Russo, dalla sfida televisiva all’amore per il marito Enzo Paolo Turchi

Chi invece resta sempre e comunque in prima fila a sostenerla è il marito Enzo Paolo Turchi, che da quarant’anni ormai rappresenta un punto fermo per la soubrette. Prima di Ne vedremo delle belle, si era vociferato di una crisi tra i due, ma al di là di qualche momento buio tutto proseguirebbe per il meglio per la coppia.

“In tutti questi anni la vita cambia, l’amore si evolve e si modifica. Adesso per me e mio marito c’è nostra figlia Maria, prima trascorrevamo molto più tempo insieme, adesso c’è la crescita di Maria e noi siamo sempre presenti per lei”, ha raccontato Carmen in una bella intervista di qualche tempo fa, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. “L’amore serve per costruire insieme un rapporto meraviglioso e bisogna parlarsi per capirsi”, le sue sagge parole.

Enzo Paolo Turchi omosessuale? Carmen Russo fa chiarezza e tira in ballo Zeudi Di Palma/ "Tutto nato da lei"