L’emozione è quanto mai vivida, i ricordi si affollano e il cuore rimanda a sensazioni toccanti e commoventi; oggi a La Volta Buona si racconta la figura di Papa Francesco, di quanto la sua morte abbia dilaniato milioni di fedeli e non e soprattutto di quanto sia ampia l’eredità da lui lasciata in termini di umanità. Un affresco della figura del compianto Pontefice che stimola la commozione di Carmen Russo; la showgirl ha avuto modo di incontrare il Santo Padre e quel particolare evento è rimasto nel suo cuore come raccontato nel salotto di Caterina Balivo.

Carmen Russo a Domenica In: "Sono stata molto corteggiata"/ "Enzo Paolo era geloso di Lino Banfi"

“Mi commuove il fatto che mi dispiace che non ci sia più, era la nostra vita; anche quando mia figlia lo vedeva in televisione, mio marito Enzo Paolo, ci sentivamo sereni”. Inizia così il racconto di Carmen Russo a La Volta Buona per giustificare le lacrime che quasi incontrollate sgorgano ricordando la figura di Papa Francesco. Come anticipato, l’affetto viscerale per il compianto Pontefice è frutto di sensazioni positive che arrivavano a lei e alla sua famiglia – così come a tanti altri – impreziosite da un aneddoto personale che riguarda proprio la sua famiglia, in particolare sua figlia, nel merito di un incontro speciale.

Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi?/ "Ci siamo affidati alla fecondazione assistita"

Carmen Russo a La Volta Buona: “Papa Francesco? Abbiamo bisogno del bene che ci ha trasmesso…”

“Io l’ho incontrato in una occasione per uno spettacolo a Palermo dove venne anche lui perchè volle assistere. Fu un incontro molto semplice ma quando lui ha visto Maria sono immagini che non dimenticherò mai”. In lacrime Carmen Russo nel ricostruire la bellezza dell’incontro tra Papa Francesco e sua figlia Maria; la showgirl ha poi proseguito con gli elogi per il compianto Santo padre, segno di un’assenza terrena che genera dolore ma che al contempo è lenita dall’immortalità del lascito spirituale. “E’ tutto frutto del bene che ha trasmesso perchè oggi abbiamo bisogno di questo, del bene e di non aver paura”.