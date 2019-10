Carmen Russo/ “Oggi compio 60 anni, ma siamo sicuri?”. Grande festa con Enzo Paolo

Carmen Russo festeggia oggi 60 anni. La showgirl genovese, per cui il tempo sembra essersi fermato, ha spento quest’oggi le 60 candeline negli studi di Storie Italiane, su Rai Uno. Dall’esplosione dopo Drive In passando per la sua lunghissima e splendida storia d’amore con il ballerino Enzo Paolo Turchi, la Carmen nazionale si racconta ai microfoni di Eleonora Daniele. La conduttrice tv chiede alla Russo quale sia la ricetta per l’eterna giovinezza: “Ma cosa stai dicendo?”, replica la ballerina e showgirl dopo che si è esibita assieme al marito sulle note di una canzone di Biagio Antonacci. In studio è intanto arrivata la torta con una candelina, spenta ovviamente dalla bella Carmen.

CARMEN RUSSO A STORIE ITALIANE

Passano quindi le immagini della famiglia Russo-Enzo Paolo Turchi, a cominciare dalla piccola figlia Maria che Eleonora definisce “un grande miracolo”, essendo nata quando la mamma aveva 53 anni e il papà 63. Enzo e Carmen ringraziano la Daniele e poi la Russo chiede: “Ma sei sicura che siano sessanta? – ironizza – Sono di meno”. Un bel siparietto a Storie Italiane, il giusto festeggiamento di una delle grandi icone della televisione commerciale degli anni ’80, sogno di moltissimi maschietti sia all’epoca quanto ancora oggi. Un augurio a Carmen anche da tutta la redazione de IlSussidiario.net.

