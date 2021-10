Carmen Russo, Raffaella Fico e Cipriani, accordo per la di nomination Miriana?/ Sul web spunta un video…

Durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2021 Katia Ricciarelli ha sollevato un grande polverone che ancora oggi sta facendo discutere gli inquilini e tutto il pubblico da casa. La donna ha accusato infatti Carmen Russo e altre concorrenti di mettersi d’accordo sulle nomination. Questa accusa da parte della cantante ha mandato su tutte le furie Carmen Russo che è impazzita ed ha iniziato ad urlare contro la sua coinquilina rendendo impossibile la continuazione delle altre nomination. Le parole di Katia Ricciarelli hanno trovato subito appoggio da parte di Sonia Bruganelli che è subito intervenuta a supporto della cantante commentando: “Ha ragione Katia, lo hanno visto tutti, ce ne accorgiamo quando decidete di fare le tattiche”.

Carmen Russo: "Me ne vado dal GF Vip"/ Lite con Katia Ricciarelli nella notte "Falsa"

Da quel momento in poi in casa si sono evidenziate ancora di più i diversi gruppetti e molti utenti del web hanno cercato i video incriminati in cui si vedono alcuni concorrenti organizzarsi sulle nomination, in particolare un video in cui Carmen Russo, Francesca Cipriani e Raffaella Fico sembra si mettono d’accordo su chi votare, le donne si dicono: “Quindi vai tu su N? Ah, tu D? Allora, tu D e lei A… così mi hanno detto” da queste parole il pubblico da casa cerca di capire chi siano i concorrenti interessati vedendo in N Nicola Pisu, D Davide Silvestri e in A Alex Belli.

Raffaella Fico e il ragalo del fidanzato Piero Neri/ La promessa d'amore con 100 rose bianche

La polemica sulle nomination concordate tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021

Durante la scorsa serata al Grande Fratello Vip 2021 era possibile nominare solo donne e le concorrenti incriminate dal video, Carmen Russo, Francesca Cipriani e Raffaella Fico hanno nominato entrambe Miriana. Raffaella Fico per motivare la sua scelta ha detto: “Ti dico la verità. Non l’avrei votata ma in questo gruppo sono costretta a farlo. Voto Miriana. Questa settimana è stata molto carina con me, però ad esclusione…”, anche Carmen Russo e Francesca Cipriani hanno votato Miriana Trevisan con la stessa motivazione di Raffaella Fico.

Carmen Russo e Maria, moglie e figlia Enzo Paolo Turchi/ "Mi ha 'tradito' con..."

Il problema delle nomination è stato ormai acceso dalla furiosa lite tra Katia e Carmen che ha di riflesso coinvolto anche tante altre persone, il pubblico del web è molto contento di ciò che è accaduto, contento soprattutto di vedere qualcosa di autentico e inaspettato da parte delle concorrenti.

#GFvip non ho fatto in tempo a registrare dall’inizio,ma raffaella chiede a carmen se lei ha deciso N,si sono messe d’accordo pic.twitter.com/b1ZZtWzMSj — Westwhite (@Westwhite_) October 11, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA