Carmen Russo “Se l’avessi saputo avrei aperto la porta rossa e via”/ Cosa le ha nascosto Enzo Paolo Turchi?

Durante una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 2021 in cui Carmen Russo era ancora una concorrente del reality lei e suo marito Enzo Paolo Turchi sono stati al centro di un mistero su alcune presunte chiamate a Nathaly Caldonazzo e per placare la situazione, il coreografo è dovuto intervenire direttamente all’interno della casa per mostrare a sua moglie di non averle tenuto nascosto nulla.

Carmen Russo critica la mamma di Sophie/ "L'attacco a Jessica? Avrei evitato..."

Tuttavia, Enzo Paolo Turchi, intervenuto a Casa Chi, ha rivelato di aver nascosto qualcosa a sua moglie… l’essersi ammalato di Covid durante le vacanze natalizie. “Ho avuto il Covid e so cosa si provi. Posso dirvi che è stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L’ho preso da solo il giorno di Natale e ne sono uscito il giorno della befana”.

Clarissa Selassiè: "Carmen Russo temeva Katia Ricciarelli"/ GF Vip: "L'ha offesa…"

Segreto di Enzo Paolo Turchi a Carmen Russo

Carmen Russo, non appena eliminata dal Grande Fratello Vip 2021 è tornata a casa e ha scoperto il segreto che Enzo Paolo Turchi le aveva tenuto per non farla preoccupare “Mi ha svelato tutto e io sono rimasta esterrefatta” ha rivelato la ballerina a Casa Chi “In ogni caso gli faccio un grande ringraziamento, sono onorata di avere un marito che non molla. Lui mi ha tenuto nascosto tutto per non farmi arrivare la notizia”.

Se Carmen Russo avesse saputo della malattia di Enzo Paolo Turchi, la sua esperienza all’interno della casa sarebbe terminata prima del previsto, come lei stessa ha dichiarato: “Se l’avessi saputo avrei aperto la porta rossa e via. Ha gestito bene tutto, lui è stato un po’ male, ma se l’è cavata, ce l’ha fatta. Ha superato tutto anche perché non ha avuto una forma troppo grave”.

Enzo Paolo Turchi/ "Ho avuto il Covid, passato brutto momento. Carmen non sa che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA