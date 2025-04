Chiude Ne vedremo delle belle dopo sole quattro puntate per via degli ascolti troppo bassi. La fine del programma è prevista per sabato 12 aprile 2025 dopo un flop di Rai che Carlo Conti ha ammesso in pieno: durante lo show non si sono create abbastanza dinamiche. Nelle ultime ore Carmen Russo ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, spiegando come si è sentita dopo la notizia improvvisa della chiusura. Qui, si è lamentata dicendo di essere convinta che se Ne vedremo delle belle fosse andato in onda in una serata senza Amici non ci sarebbe stato questo epilogo.

“La collocazione della messa in onda contro Amici è stata oggettivamente problematica“, ha detto. Il conduttore, infatti, aveva spiegato già qualche giorno fa che le concorrenti non hanno carburato e che non si sono create le dinamiche adatte. “Carlo Conti l’ha capito, infatti ha detto che abbiamo pensato più allo spettacolo che al reality. È la nostra mentalità“, ha spiegato Carmen Russo, che ha ribadito che quando si ingaggiano tante professioniste non è scontato che si crei del pepe, perchè loro hanno vissuto con dedizione questo programma facendo prove anche per sette ore al giorno.

In un’intervista al Corriere della Sera, Carmen Russo ha spiegato cosa ne pensa di Matilde Brandi, dicendo che la trova una simpatica professionista e schietta. “Non posso che parlarne bene”, confessa, appuntando che il suo giudizio positivo vale anche per tutte le altre persone. La moglie di Enzo Paolo Turchi precisa poi che effettivamente non ci sono soubrette con cui ha legato meno, e che ormai le conosce da tantissimi anni.

Una carriera lunga e piena di successi quella di Carmen Russo, partita con Drive In e continuata al meglio con Domenica In. “In 40 anni ho fatto tante cose belle“, ha spiegato al Corriere della Sera. Nonostante la popolarità è sempre stata con i piedi per terra e ha incontrato quello che poi sarebbe diventato suo marito, Enzo Paolo Turchi. Nonostante fosse desiderata da molti uomini, ha sempre dichiarato di essersi concentrata solo su di lui, e proprio per il fatto che il coreografo la ignorava, si è incaponita e lo ha corteggiato. “Ho ottenuto quello che desideravo“.