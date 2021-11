Carmen Russo sfrattata per morosità, lascia il GF VIP?/ Enzo Paolo Turchi su decisione giudice “Deluso…”

Carmen Russo: la sentenza del Tribunale di Palermo

Mentre Carmen Russo è reclusa nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip, la sezione civile del tribunale monocratico di Palermo si è espressa a carico della soubrette e del marito Enzo Paolo Turchi con una sentenza di sfratto, condannando i coniugi al pagamento delle mensilità arretrate relative alla scuola di danza nel capoluogo siciliano. Solo un mese fa, il ballerino aveva denunciato di essere stato costretto a chiudere la loro accademia di danza classica e moderna commentando: “Soldi perduti. Rischiavo di andare a gambe all’aria”. Adesso però, come svela Il Fatto Quotidiano, sarebbe giunta la decisione del giudice.

La scuola di ballo era ospitata nell’immobile di proprietà dell’Immobil Sud Resuttana srl, la quale aveva chiesto la risoluzione del contratto stipulato nel 2014 per morosità. Con la condanna, Carmen Russo è stata quindi chiamata all’immediato rilascio dell’immobile e al pagamento, in favore dell’immobiliare degli affitti arretrati e di una multa nonché delle spese legali, per totale che ammonta a 4.160,50 euro. Carmen ed Enzo Paolo non avevano pagato l’affitto della loro accademia da marzo 2020 al marzo 2021, ad eccezione del mese di settembre 2020, poiché la scuola era rimasta chiusa a causa della pandemia.

Carmen Russo sfrattata per morosità: il commento del marito Enzo Paolo Turchi

Secondo quanto emerso, Carmen Russo si era opposta alla convalida dello sfratto motivando la sua decisione con l’emergenza sanitaria legata al Covid. Il tribunale, tuttavia, ha sottolineato come “conduttrice non ha più effettuato pagamento alcuno, e ciò neppure in seguito alla consentita riapertura, a decorrere dal giugno 2021, delle palestre e delle piscine”. I canoni di affitto arretrati sarebbero di circa 30 mila euro ed in merito alla giustificazione avanzata dalla coppia di ballerini, il Tribunale ha aggiunto che “le misure restrittive adottate dall’Autorità non possano in alcun modo legittimare comportamenti, quali quello odierno, di totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore. E ciò, neppure quando l’attività esercitata nei locali locati sia stata, come occorre nel caso di specie, totalmente inibita”.

Il giudice ha inoltre osservato come anche in caso di totale impossibilità nei pagamenti, il conduttore “dovrebbe comunque restituire il bene e – nel caso di impossibilità parziale – egli potrebbe soltanto pretendere una riduzione della prestazione da lui dovuta, con esclusione, quindi, di qualsiasi pretesa volta a permanere nel godimento dei locali locati senza più corrispondere il canone”. Alla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, dunque, Carmen Russo, al momento all’oscuro di tutto, dovrà vedersela con l’intricata situazione rispetto alla quale è già giunto il commento del marito Enzo Paolo Turchi. Il ballerino raggiunto telefonicamente da BlogSicilia, ha asserito: “Sono profondamente deluso e amareggiato. Noi amiamo Palermo e non ce ne andremo. Troveremo un’altra scuola per rilanciare i giovani talenti siciliani”.



