Carmen Russo si schiera con Sophie Codegoni “Tu le cose le dici”/ E scarica Gianmaria

Carmen Russo dalla parte di Sophie Codegoni

Carmen Russo sembra aver trovato il suo equilibrio dentro la casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo la diretta di lunedì la soubrette e ballerina si è resa protagonista di un nuovo momento “hot”. A farle compagnia sotto la doccia sulle note di “Hot Stuff” di Donna Summer sono state altre due bionde della Casa, ovvero Manila Nazzaro e Francesca Cipriani. La doccia sexy ha richiamato l’attenzione di tutti i vipponi, che si sono divertiti a guardare le tre amiche. Carmen Russo però non se ne sta per le sue e si fa sentire tra tutti i vip: come ha già fatto la scorsa settimana con Alex Belli, ha parlato faccia a faccia con Sophie Codegoni di ciò che succede nella casa e in particolare del rapporto tra l’influencer e Gianmaria Antinolfi. Secondo Carmen, Sophie è sempre stata coerente: “Tu le cose le dici, non hai dei filtri”.

Carmen Russo "Spero che mia figlia Maria non mi abbia dimenticata"/ Vicino l'addio al Grande Fratello Vip?

Sophie ha colto l’occasione per parlare del suo rapporto con gli altri vip, soprattutto in questa settimana difficile per lei, dove si è sentita attaccata da tutti per non aver lavato i piatti quando era il suo turno.

Carmen Russo: resterà dentro la casa fino a marzo 2022

Carmen Russo è stata nominata solo da Gianmaria Antinolfi (per esclusione), non andando così in nomination. La showgirl ha così potuto trascorrere la settimana in tranquillità tornando a essere la “mamma” di molti vip e a divertirsi all’interno della casa assieme alle sue amiche. Nei giorni scorsi, Carmen ha vissuto un momento di sconforto pensando a suo figlia Maria: “Non è che in questi due mesi Maria si è dimenticata di me?”, ha chiesto a Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, che come lei hanno lasciato i figli fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Carmen Russo, doccia hot al GF Vip/ Con Manila e Cipriani: ballo sexy coi tacchi e…

“È impossibile”, l’hanno rassicurata le due amiche. I vip non sanno ancora che il programma è stato prolungato fino a marzo 2022 e, come lo scorso anno, verrà data a loro la possibilità di scegliere se continuare o lasciare il programma. Carmen resisterà o tornerà dalla figlia Maria e dal marito Enzo Paolo Turchi?

LEGGI ANCHE:

Carmen Russo/ Avverte Lulù dopo la lite con Manuel: "Deve recuperare, fatti da parte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA