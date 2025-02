Carmen Russo è tra le ospiti della nuova puntata di “Storie di donne al bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta che racconta storie di donne del mondo della politica, cultura e spettacolo pronte a condividere con il pubblico le scelte della loro vita. Tra le protagoniste c’è anche la showgirl e personaggio televisivo che negli ultimi anni si è fatta conoscere ed apprezzare come concorrente di diversi reality di successo. Durante la puntata di Storie di donne al bivio, la Russo ha rivelato un aneddoto di cui è venuta a conoscenza recentemente. “Ho saputo che Stefano de Martino avrebbe avuto da ragazzino il mio poster in camera” – ha rivelato la showgirl che ha poi pronunciato parole di grande stima per il conduttore : “è un artista pieno di talento”.

Non solo, la Russo ha parlato anche dei flirt del passato tra cui è spuntato quello con Sebastiano Somma: “non me ho mai parlato prima ma ora dico tutto!”.

Carmen Russo negli ultimi giorni è tornata a parlare anche della sua scelta di diventare mamma dopo i 50 anni della piccola Maria, nata dall’amore con il compagno Enzo Paolo Turchi. “Diventare mamma a una certa età è stato un dono della vita” – ha detto la showgirl ospite di Caterina Balivo sottolineando a gran voce che la figlia Maria è il suo successo più grande. In particolare la showgirl si è soffermata sulle parole di Luciana Littizzetto che nel programma Che tempo che fa risultate, secondo la Russo, troppo pungenti e fuori luogo.

“Un conto è scherzare su temi leggeri, un altro conto è parlare di salute” – ha sottolineato a gran voce Carmen Russo che ha replicato solo successivamente alle parole della Littizzetto precisando: “ha esagerato, c’è stata mancanza di delicatezza”.