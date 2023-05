Carmen Russo/ “Vorrei fare Pechino Express”, ma la priorità ora è la figlia Maria

CARMEN RUSSO, L’AMORE PER LA FIGLIA MARIA “LEI HA RINGIOVANITO E MIGLIORATO LA MIA VITA E QUELLA DI MIO MARITO ENZO PAOLO TURCHI”

Carmen Russo, la ballerina e showgirl che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano, racconta così a Libero a proposito della figlia: “Lei ha ringiovanito e migliorato la mia vita e quella di mio marito Enzo Paolo Turchi. Ce l’ha riempita di una felicità impossibile da spiegare”. La sua piccola Maria, nata grazie alla fecondazione assistita, sta crescendo: la bimba, che ha già dieci anni, è la priorità assoluta nelle vite dei suoi genitori, Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi. Per il momento, infatti, la coppia si rifiuta di lasciare sola la piccola, anche di fronte a grandissime opportunità lavorative.

A Carmen Russo e al marito è stata infatti proposta la possibilità di partecipare ad uno dei reality più seguiti e apprezzati del momento: Pechino Express. I due, che sono sposati dal 1987, hanno però declinato l’offerta, sperando di poterci ripensare tra qualche anno, quando la figlia sarà cresciuta. Sempre a proposito dei reality, la Russo ha commentato che, nel frattempo, le piacerebbe partecipare come concorrente a MasterChef, talent show culinario arrivato ormai alla sua dodicesima edizione, oppure anche candidarsi come giudice a Ballando con le stelle. In ogni caso, la showgirl non ha certo intenzione di farsi da parte.

CARMEN RUSSO: “IL REALITY È UNA RADIOGRAFIA DI QUELLO CHE SEI FUORI E DENTRO”

La showgirl e ballerina Carmen Russo è da sempre un’assidua frequentatrice di reality, avendo lei stessa preso parte a ben quattro di questo tipo di programmi, tra cui L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello VIP e Bake Off. “Per me è stata una sfida: lì non hai un copione ma devi far uscire te stesso. (…) Io mi butto e il pubblico capisce la mia umanità e sincerità. Questo mi basta”. La Russo commenta così la sua esperienza nel mondo dei reality, programmi che qualcuno definisce trash, ma che lei considera esperimenti sociali, a cui si partecipa senza aver nulla da perdere, ma solo visibilità da guadagnare. L’unica regola per essere apprezzati dal pubblico a casa, secondo la showgirl, è essere sé stessi.

A proposito delle conoscenze fatte durante la partecipazione a questi programmi, queste sono le sue parole: “Una telefonata ogni tanto, incontri più o meno casuali”. Dunque, a quanto pare sono ben poche le persone incontrate grazie ai reality con cui la Russo ha mantenuto dei rapporti stretti e regolari. La ballerina ha commentato che, una volta che si torna alla “vita normale”, al proprio lavoro e alla propria famiglia, si fa in fretta a dimenticarsi di tutto, persino di quei concorrenti che si ritenevano presenze ormai fondamentali nella propria vita.











