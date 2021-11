Carmen Russo vs Alex Belli, Gf Vip/ “Vittima di te stesso, ti viene bene recitare…”

Dopo Katia Ricciarelli, anche Carmen Russo ha attaccato Alex Belli per il “triangolo” che si è venuto a creare a causa della sua amicizia con Soleil Sorge. Al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2021, l’attore si è confrontato con alcuni coinquilini, tra cui appunto Carmen Russo, a cui ha chiesto un’opinione su quello che è accaduto nello studio del reality. La coreografa è stata molto diretta e così ha sferrato un attacco al coinquilino accusandolo di essere vittima di se stesso e del suo personaggio. «In queste situazioni incespugliate ci sei sempre te. Secondo me sei un masochista. Tu ormai sei il personaggio Alex Belli, è dentro di te e viene fuori automaticamente. Non è una doppia personalità, ma tu sei vittima di te stesso», la riflessione di Carmen Russo che è apparsa come una frecciatina nei confronti dell’attore.

Alex Belli dal canto suo ha ascoltato attentamente la coreografa: «Un po’ ti viene fuori la cosa del personaggio e il personaggio lo fai bene. Se è preoccupante? Ma non troppo, tanti sono vittime di se stessi».

Carmen Russo ad Alex Belli “Ti ritrovi in cose strane…”

«Chi ha una personalità particolare è vittima di se stesso», ha spiegato Carmen Russo ad Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. «Ti trovi spesso in cose un po’ strane. Tu fai queste performance particolari e ti vedo carico. Quindi riprendi a fare l’attore», ha proseguito nella sua analisi. Carmen Russo ha precisato che questo è il suo pensiero, evidentemente per non urtare la sensibilità dell’attore.

«Devi chiedere un contratto a qualcuno, perché secondo me devi fare quello oltre che il fotografo. Poi sei poliedrico ed è bene che tu torni anche a recitare, dico davvero eh», ha proseguito Carmen Russo. Lo ha pure incalzato: «Fidati che ti viene benissimo, sei versatile». Una stoccata delicata quella della coreografa che Alex Belli ha dovuto incassare proprio perché è arrivata con toni concilianti. Resta però la sostanza, quella cioè che Carmen Russo sia convinta che Alex Belli sia vittima di se stessa.

