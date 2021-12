Carmen Russo vs Maria Monsé, lite al Gf Vip/ “Volevi che andassi a Pomeriggio 5 per…”

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2021 si è chiusa in un clima di tensione culminato, ad esempio, con la lite tra Carmen Russo e Maria Monsé. Tutta colpa, come al solito, delle scelte dei concorrenti per le nomination. Ieri, infatti, Maria ha fatto il record collezionandone 14, quando poi è arrivato il momento di fare la sua scelta ha fatto il nome di Carmen Russo. L’accusa rivolta alla moglie di Enzo Paolo Turchi è chiara: “Lei non mi è piaciuta quando ha detto ‘noi votiamo i nuovi arrivati, è una prassi’. Mi spiace, ma è una cosa non bella”.

Carmen Russo dal canto suo non l’ha presa affatto bene, soprattutto perché ritiene di non aver mai detto quella frase. Il conduttore Alfonso Signorini ha riportato l’ordine per far completare le nomination, ma quando le due concorrenti sono uscite dalla stanza led hanno cominciato a litigare. A quel punto Carmen Russo si è lasciata andare ad una confessione destinata a far discutere, anche perché ha tirato in ballo la Marchesa d’Aragona, che segue molto attentamente il reality e lo commenta sulle nostre pagine.

Carmen Russo a Maria Monsé “Ti servivo per fare delle cose…”

“Ma stai attenta a quello che dici! Sei una roba allucinante, ma ti rendi conto? Non ho mai detto le cose di cui mi accusi”, ha affermato Carmen Russo nello scontro con Maria Monsè durante la diretta della puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2021. Ma non si è limitata a ciò: “Stai mentendo, oppure non ricordi bene quello che è accaduto. Tu dai i numeri Maria, ti conosco da una vita e so tutto”. A questo punto sono cominciate ad emergere rivelazioni. “Sei una che fa cose che non mi piacciono. Ti posso raccontare episodi che non voglio dire. Meglio che non parlo di tante cose che sono successe. Ci vuole un minimo di stile e io ce l’ho. Sei davvero logorante”, ha proseguito Carmen Russo.

A questo punto arriva la super frecciata: “Quando tu mi hai telefonato per dirmi ‘vieni a Pomeriggio 5 che ho uno scontro con la Marchesa. Ho una foto e mi servi, devi sostenermi quando farò delle cose’. Dai, lasciamo perdere che è meglio”, ha sbottato Carmen Russo. Ora c’è la curiosità di scoprire se la Marchesa D’Aragona entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per un confronto con Maria Monsé…



