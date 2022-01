Carmen Russo Vs Maria Monsè “Si è autoinvitata alle mie nozze”/ Lei “Grande bugiarda”

Scoppia un’accesa lite in diretta al Grande Fratello Vip tra Carmen Russo e Maria Monsè. Dallo studio di Canale 5, nel corso della 33esima diretta, la Monsè chiede di intervenire quando Signorini apre l’argomento sul presunto invito fatto da Enzo Paolo Turchi a Nathaly Caldonazzo per via telefonica al loro secondo matrimonio. “Quello che ha notato Nathaly l’ho notato anch’io. – esordisce allora la Monsè, spiegando di aver vissuto un’esperienza simile nella Casa – Il primo giorno che sono entrata, quando nessuno mi aveva nominata, tu subito hai preso la carta e mi hai nominata. Effettivamente a te non interessa nulla delle persone che frequenti…” Ecco allora che la Russo sgancia una bomba proprio sul suo matrimonio: “Lei si è autoinvitata! Mi ha chiamato e ha detto: ‘Posso venire alle tue nozze?'” La dichiarazione sconvolge Signorini ma, soprattutto, fa infuriare la Monsè, che sbotta: “Non è vero! Io ero in banca con mio marito e Enzo Paolo ci ha chiamati per invitarci! Al battesimo di Maria io ero in Germania e ho cambiato il biglietto aereo pur di esserci! Sei una grande bugiarda Carmen!”

MARIA, FIGLIA CARMEN RUSSO E ENZO PAOLO TURCHI/ "Ha sentito di Nathaly e ha pianto!"

