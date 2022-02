Carmen Russo vs Nathaly Caldonazzo: “Mitomane!”/ “Bugie su Enzo Paolo Turchi…”

Carmen Russo tira fuori gli artigli con Nathaly Caldonazzo. L’ex gieffina è sempre andata giù pesante con la Caldonazzo e in più di un’occasione le ha lanciato qualche frecciata. In un’intervista a Novella 2000, Carmen Russo ha rincarato la dose, asserendo che Nathaly Caldonazzo sarebbe una mitomane: “La considero un po’ mitomane…Lei ha detto di essere stata invitata al mio matrimonio da mio marito Enzo Paolo Turchi, ma non è affatto così, lui non chiama nessuno”. Dichiarazioni forti, che confermano la sua presa di posizione. D’altronde, Carmen Russo aveva rivelato che le illazioni fatte da Nathaly sul conto del marito l’avevano ferita.

In un’intervista a SuperGuida TV, Carmen Russo aveva spiegato: “Il suo ingresso è stato turbolento, ma fino ad un certo punto. Enzo Paolo le aveva telefonato e per me era apparsa una cosa inconcepibile. Lui è venuto e le ha spiegato di aver mandato a tutti i messaggi di sostegno per me. Lei le aveva risposto con un vocale che sarebbe entrata anche lei. Nathaly è entrata a gamba tesa e ha cercato di dire la sua su tutti per farsi notare. Il pregio però è che almeno le cose le dice in faccia. Non è proprio sincera, perché su Enzo Paolo ha detto delle bugie. È un po’ mitomane e cerca di rivisitare le cose dal suo punto di vista”. Carmen Russo non ha mai fatto mistero di essere rimasta spiazzata dalle parole di Nathaly quando la showgirl ammise di essere una sua amica. Nell’intervista a Novella 2000, Carmen ha spiegato: “Non abbiamo mai preso un caffè insieme e mai fatta una cena…Che amica è?”.

Carmen Russo commenta il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge

Carmen Russo ha anche espresso un suo parere in merito al triangolo discusso Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. Secondo Carmen, Alex Belli avrebbe mancato di rispetto alla moglie Delia Duran quando è entrato nella Casa per recriminare su quanto era accaduto con Soleil Sorge: “Credo che in un matrimonio sia fondamentale il rispetto per la persona che ti sta accanto…”. Ormai questa telenovela sta appassionando molto i telespettatori e la stessa Carmen Russo ne è consapevole.

In un’intervista a SuperGuida TV, Carmen aveva infatti rivelato: “Appena è nata quella situazione, io ricordo che nominai Alex, dicendo che chi aveva la fortuna di avere un matrimonio bello non poteva permettersi di metterlo a rischio in questo modo. Tra Soleil e Alex c’è molto di più di un’amicizia. Se pensiamo che sia tutto un teatrino vorrebbe dire che Delia, Soleil e Alex stanno recitando e neanche troppo bene, perché appaiono esagerati. Se invece corrisponde alla realtà, vedrei più opportuna una separazione tra Alex e Delia, in modo che quando uscirà Soleil e se il suo cuore sarà libero, potrà ricominciare con lui. Soleil però aveva detto che non era libera. Il fenomeno delle telecamere colpisce sempre. Bisogna considerare che, essendo dei personaggi che non hanno una carriera alle spalle, in un reality sono portati a creare delle situazioni. È chiaro che Delia ha sofferto molto, ma non ho capito la sua decisione di rientrare nella Casa. Forse anche lei vuole la sua visibilità”. In merito invece a Sophie Codegoni, Carmen Russo ha le idee chiare e nell’intervista di Novella 2000 ha voluto dare un consiglio alla ragazza: “Dovrebbe addolcirsi di più. Non va bene questo comportamento, se si vuole un rapporto tranquillo con tutti”.

