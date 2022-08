Carmen Scivittaro, morta attrice Un posto al sole/ Alberto Rossi:”Non voleva essere contattata

Carmen Scivittaro di Un posto al sole muore all’età di 77 anni

In queste ore di vacanze estive per molti italiani, segnate dalla festività del Ferragosto 2022, sopraggiunge una triste notizia, quella della morte di Carmen Scivittaro, una degli interpreti protagonisti più amati dai telespettatori nostrani che la storia di Un posto al sole ricordi. A divulgare la notizia dei colleghi della compianta artista, che in Un posto al sole aveva recitato interpretando il ruolo di Teresa Diacono dal 1998 al 2018, ovvero fino alla fine della sua carriera di attrice, dal momento che proprio in quest’ultimo anno l’interprete decise di dire addio alle scene per via di problemi familiari, a cui si aggiunsero poi dei problemi personali legati alla salute. Come emerge in uno dei post rivelatori condivisi a mezzo social dai due colleghi di vecchia data dell’attrice, che hanno diramato la notizia della morte.

Carmen Scivittaro si è spenta all’età di 77 anni, dopo un lungo calvario affrontato contro una malattia che l’aveva colpita e di cui non si rendono ad oggi noti i particolari.

La scelta di Carmen Scivittaro di allontanarsi dai colleghi, dopo la diagnosi della malattia

A riprenderne la morte a mezzo social sono stati gli storici colleghi attori in Un posto al sole, Walter Melchionda e Alberto Rossi. Il primo attore della longeva soap di Rai 3 ha così dato annuncio dell’inaspettata scomparsa: “Cara Teresa Riposa In Pace. Un dispiacere enorme”. E in una serie di Instagram stories, poi, Alberto si è lasciato immortalare visibilmente commosso, nel dare l’annuncio della scomparsa, spiegando in che rapporti si era rimasti tra Carmen e i colleghi durante gli anni bui dell’attrice:

“Purtroppo è successo l’inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così. Salve a tutti”.

