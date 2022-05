Carmen stronca Maria Laura all’Isola: “Furba e falsa”/ Due di picche da Alessandro!

Carmen Di Pietro contro Maria Laura De Vitis: ancora dubbi all’Isola dei Famosi

Non poteva mancare il confronto tra Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022. Anticipato da un filmato che riassume i dubbi della mamma di Alessandro Iannoni, il confronto parte proprio con l’opinione dei Carmen sulla ragazza: “Lei dice delle cose che è come se parlassi io, condivisibili in pieno, questo mi piace però lei è furba, magari ho davanti una falsa che vuole far innamorare Alessandro per i suoi scopi e questo mi spaventa!”

Luxuria cita Paolo Brosio e stizzisce Maria Laura all'Isola dei Famosi/ "Cos'ha in comune con Alessandro?"

Maria Laura cerca allora di convincere Carmen della sua genuinità: “Purtroppo qui sull’Isola si può fingere uno, due o tre giorni, già dopo una settimana le maschere cadono e se così fosse, vedrai che sono una falsa. – e continua – Io tutto quello che dico a te è la mia verità, la vita che ho a casa è questa, lascio sempre liberi i ragazzi che stanno con me di fare la loro strada e gioisco delle loro vittorie. Detto ciò io non voglio imitarti perché tu sei unica e speciale.”

Carmen Di Pietro furiosa contro Maria Laura De Vitis/ "Ha studiato il personaggio", come reagirà Alessandro?

Alessandro Iannoni stronca le avances di Maria Laura: “Qui solo amicizia”

A fermare lo scontro tra Carmen e Maria Laura è Alessandro Iannoni. Il ragazzo stronca l’ipotesi coppia sul nascere, dando un parziale due di picche alla De Vitis: “Per evitare tutte queste tarantelle sono stato chiaro sia con mamma che con Maria Laura: preferirei qui sull’Isola non andare oltre un certo limite e mantenere un rapporto di amicizia che poi, chissà, fuori…” fa sapere in diretta.

LEGGI ANCHE:

Maria Laura De Vitis finge con Alessandro?/ Carmen Di Pietro non si fida di lei, lite a L'Isola dei Famosi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA