Carmen Victoria Rodriguez nuova fidanzata di Andrea Iannone?/ Indizi social e…

Nuovo amore per Andrea Iannone? Il noto pilota di MotoGp, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, avrebbe una nuova fidanzata. Stando a quanto rivela il settimanale “Chi”, la donna che avrebbe fatto perdere la testa al pilota si chiama Carmen Victoria Rodriguez. Si tratta di una modella venezuelana, nonché ombrellina della MotoGp che è inoltre amica di Francesca Sofia Novello, la compagna dell’altro pilota italiano Valentino Rossi.

Non solo il settimanale diretto da Alfonso Signorini ma anche alcuni indizi social confermerebbero che tra i due c’è effettivamente del tenero. Su Instagram, infatti, non mancano tag nelle storie, ricambiati poi dalla ragazza, in cui Andrea sottolinea di sentire la sua mancanza. D’altronde anche Deianira Marzano ha condiviso una foto, pubblicata proprio dalla Rodriguez, in cui i due sono insieme e si abbracciano. Una serie di indizi che, dunque, confermerebbe questa storia d’amore.

Carmen Victoria Rodriguez e Andrea Iannone stanno insieme? Indizi in attesa di conferma…

Carmen Victoria Rodriguez è la nuova fiamma di Andrea Iannone? Corre il gossip, avvalorato da indizi social e indiscrezioni. Eppure c’è da dire che fino a qualche giorno fa, il noto pilota era associato ad un’altra donna: Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto Tozzi. Non ci sono state però conferme (o smentite) su questo possibile flirt ed oggi, anzi, Iannone sembrerebbe dunque molto vicino alla modelle venezuelana. Al momento non resta che attendere la conferma dai diretti interessati, anche se la Rodruguez ha già condiviso sul suo profilo Instagram indizi abbastanza chiari sul rapporto col pilota.

