Carolina Castagna è la figlia dell’indimenticato Alberto Castagna, il celebre conduttore di Stranamore morto nel 2005 all’età di 59 anni per un’emorragia interna. Nata dalla storia d’amore tra il conduttore e la dermatologa Pucci Romano, Carolina è sempre stata piuttosto riservata e ha condotto una vita lontana dai riflettori; nelle rarissime dichiarazioni pubbliche, tra ospitate ed interviste televisive, ha perlopiù ricordato l’amatissima figura paterna, tra racconti e aneddoti del passato.

Di lei sappiamo che è una grandissima appassionata di sport e natura e che vive in America assieme al marito Carmine; anche di lui, così come per lei, sono esigue le informazioni sulla vita e la carriera. La coppia conduce una vita riservata, a contatto con la natura e praticando sport, ed è proprio grazie all’arrampicata, di cui sono entrambi appassionati, che si sono conosciuti. “Ci siamo conosciuti scalando. È molto più bravo di me, ma lo sto raggiungendo!“, ha raccontato Carolina in un’intervista rilasciata a L’Ora Solare nel 2023.

Carolina Castagna e il marito Carmine condividono numerosi interessi in comune. La figlia di Alberto Castagna, in particolare, in quell’occasione raccontò come si è avvicinata alla montagna e all’arrampicata: “Sono sempre stata appassionata di mare, ho sempre navigato, nuotare, sci nautico, surf, sub. Poi a un certo punto mi sono trasferita in America, il mare non era il nostro e mi sono dovuta adattare“.

La coppia ha coronato la propria storia d’amore con il matrimonio, celebrato nel 2023. Come confidato in un’intervista a La volta buona lo scorso anno, l’assenza del padre Alberto in un giorno così importante si è fatta parecchio sentire: “Il giorno del matrimonio mi è mancato papà, in particolare l’idea di essere accompagnata da lui e di averlo vicino. Sono sicura che sarebbe stato molto contento di noi, mi sono spesso chiesta cosa mi avrebbe consigliato o se avrebbe approvato l’idea del matrimonio”.

