Carmine Cirillo/ Video, il Kavour di Raffaella Carrà vincerà? (All Together Now)

Carmine Cirillo è tra i finalisti di All Togheter Now, il cantante proverà dunque il 2 gennaio a portarsi a casa la finalissima del programma condotto da J-Ax e Michelle Hunziker. Il ragazzo non è affatto nuovo al mondo della televisione dove l’avevamo già visto protagonista in The Voice of Italy nel team di Raffaella Carrà con il nome d’arte Kavour. I 51 anni non hanno fermato Carmine che ha sempre lottato per raggiungere i suoi traguardi, dimostrando di essere un personaggio che potrebbe fare molto bene nel mondo della musica italiana.

Carmine Cirillo, Finalista All Together Now: la sua carriera

Carmine Cirillo viene da Cavaion Veronese e approda direttamente all’atto finale di All Togheter Now. Musicalmente è nato negli anni ottanta, riuscendo a fare il grande salto di qualità grazie ai palcoscenici locali dove aveva portato spesso cover di musica pop. Sono diverse le manifestazioni locali dove ha raggiunto grandi risultati con la svolta che è arrivata quando è stato in grado di raggiungere le selezioni regionali del Friuli Venezia Giulia con il gruppo che lo aveva lanciato, quello dei “Patti Chiari”. Il suo grande record è quello di aver raggiunto 22 serate in un anno. Vedremo se riuscirà a raggiungere il sogno di vincere All Togheter Now.



