Carmine D’Errico, va a comprare la pizza e scompare/ Omicidio? Casa sotto sequestro

Un caso irrisolto e che rischia di diventare ancora più misterioso, quello relativo alla scomparsa di Carmine D’Errico, il 65enne del quale non si hanno più notizie dallo scorso 30 dicembre. L’uomo era uscito di casa, a Cusano Milanino (Milano) con l’intenzione di voler andare a comprare una pizza, come aveva dichiarato al figlio. Di lui però si sono perse le tracce. Del caso se ne occuperà anche la trasmissione Chi l’ha visto nella nuova puntata odierna, con tutte le clamorose novità che sono emerse in questi ultimi giorni. Lo scorso lunedì, infatti, come riferisce Fanpage.it, i carabinieri hanno posto sotto sequestro l’abitazione di Carmine.

Qualche giorno dopo la sua sparizione misteriosa, l’uomo sarebbe dovuto andare in vacanza con degli amici, come organizzato da tempo. La piccola comunità di Cusano Milanino ha dovuto fare i conti non solo con la gestione della notizia ma anche con un’altra segnalazione poi rivelatasi falsa, secondo la quale il figlio 25enne, Lorenzo, sarebbe stato arrestato. Un equivoco che era nato dopo essere stato accompagnato in caserma per poter procedere con il sequestro dell’abitazione nella quale viveva anche lui.

Carmine D’Errico, va a comprare la pizza e scompare: la denuncia del figlio

Mentre al momento il figlio 25enne di Carmine D’Errico si sarebbe trasferito a Parma dove vive con la compagna, le indagini sulla sparizione dell’uomo 65enne proseguono ed anzi si arricchiscono di ulteriori novità. Dopo oltre un mese di silenzio, infatti, i carabinieri avrebbero deciso di procedere con una indagine per il reato di omicidio a carico di ignoti. Proprio di questo si parlerà nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto in onda stasera su Rai3, la quale si domanda se Carmine sia stato davvero ucciso.

A denunciare la sua scomparsa era stato proprio il figlio Lorenzo che si era ricolto alle forze dell’ordine raccontando quanto sarebbe accaduto nei momenti antecedenti alla sparizione del genitore. Il giorno successivo alla sera in cui il padre gli aveva riferito di stare uscendo per andare a prendere una pizza, Lorenzo avrebbe trovato la camera da letto dell’uomo aperta ma vuota. Il suo cellulare già allora risultava staccato, da qui la segnalazione ai carabinieri e l’inizio delle indagini.



